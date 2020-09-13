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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:53
UA написав:
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Зачем застройщики вообще ту кладку кладут?
На полу разметку краской сделали и хватит.
на асфальтном полу - бетон пылит сильно
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:01
rjkz написав:
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А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной.
в точку. У меня под парадным нового ЖК скамейки ставить не хотят - "будут бухать/курить". Тем не менее, скамейки придется ставить, а лет через "..надцать" бухарики встретятся с грозным конкурентом - повзослевшими "яжеМать", которые четко и аргументировано всех распределят по категориям: "наркоман", "шалава", "алкаш", "гулёна" и т.д.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:10
Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:17
hume написав:
объекты укрбуда начали резво шевелиться.
Агонія?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:29
hume написав:
Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.
То КГС працює
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:32
hume написав:
Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.
натюрлих, подтверждаю. На моем объекте за 2 недели 3 этажа коробки поставили, закладывают кирпичем. Пока это делается за деньги "рассрочников", что будет, когда деньги закончатся, пока не ясно
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:57
sequence написав: hume написав:
Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.
натюрлих, подтверждаю. На моем объекте за 2 недели 3 этажа коробки поставили, закладывают кирпичем. Пока это делается за деньги "рассрочников", что будет, когда деньги закончатся, пока не ясно
Им обещали 2 млрд. грн из какой-то бюджетной кормушки
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Пон 21 вер, 2020 10:59
shapo написав:
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Им обещали 2 млрд. грн из какой-то бюджетной кормушки
ипотечное агентство, видимо. Это небыстрая история. Пока только деньги рассрочников движут стройку. Теоретически, есть фонд нераспроданных квартир, но сомневаюсь, что быстро найдут лохов
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