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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5269527052715272

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:53

  UA написав:..
Зачем застройщики вообще ту кладку кладут?
На полу разметку краской сделали и хватит.

на асфальтном полу - бетон пылит сильно :)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:01

  rjkz написав:..
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной. :mrgreen:

в точку. У меня под парадным нового ЖК скамейки ставить не хотят - "будут бухать/курить". Тем не менее, скамейки придется ставить, а лет через "..надцать" бухарики встретятся с грозным конкурентом - повзослевшими "яжеМать", которые четко и аргументировано всех распределят по категориям: "наркоман", "шалава", "алкаш", "гулёна" и т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:17

  hume написав:объекты укрбуда начали резво шевелиться.

Агонія?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:29

  hume написав:Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.


То КГС працює
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:32

  hume написав:Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.

натюрлих, подтверждаю. На моем объекте за 2 недели 3 этажа коробки поставили, закладывают кирпичем. Пока это делается за деньги "рассрочников", что будет, когда деньги закончатся, пока не ясно
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:57

  sequence написав:
  hume написав:Кстати, объекты укрбуда начали резво шевелиться.

натюрлих, подтверждаю. На моем объекте за 2 недели 3 этажа коробки поставили, закладывают кирпичем. Пока это делается за деньги "рассрочников", что будет, когда деньги закончатся, пока не ясно

Им обещали 2 млрд. грн из какой-то бюджетной кормушки
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 10:59

  shapo написав:..
Им обещали 2 млрд. грн из какой-то бюджетной кормушки

ипотечное агентство, видимо. Это небыстрая история. Пока только деньги рассрочников движут стройку. Теоретически, есть фонд нераспроданных квартир, но сомневаюсь, что быстро найдут лохов
sequence
 
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  #<1 ... 5269527052715272
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