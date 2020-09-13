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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 15:22
барабашов
2013 рік, такі були ціни. Все добре, все платять.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:31
rjkz написав: UA написав:
Да не продать, а в аренду сдать
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник
"Тихо!!! в смысле - не так громко" (с)
Ща Вас во всепропальщики запишут за теорию трансформации новостроев в бабушатники.
Такого быть не может!
Новострой и через 20 лет останется новостроем с вечномодными мопами.
И 10 лет назад люди так думали и 20 лет назад и 60 лет назад, въезжая в новострой хрущевского типа.
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной.
Сарказм засчитан, только я не понимаю, зачем писать о том, что моп стал через 10 лет немодным, если он никогда модным не был? Оазис сдали с немодными мопами. Тогда это называлось - подъезд с консъержем. Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:35
adeges написав:
Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?
Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.
Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 15:40
airmax78 написав: rjkz написав: UA написав:
Да не продать, а в аренду сдать
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник
"Тихо!!! в смысле - не так громко" (с)
Ща Вас во всепропальщики запишут за теорию трансформации новостроев в бабушатники.
Такого быть не может!
Новострой и через 20 лет останется новостроем с вечномодными мопами.
И 10 лет назад люди так думали и 20 лет назад и 60 лет назад, въезжая в новострой хрущевского типа.
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной.
Сарказм засчитан, только я не понимаю, зачем писать о том, что моп стал через 10 лет немодным, если он никогда модным не был? Оазис сдали с немодными мопами. Тогда это называлось - подъезд с консъержем. Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.
Бубушатником стане років через 40..50, а через 5..7 років буде просто не хайповим.
Наразі чим ліпше більшість новобудів від "бабушатніків":
- не зношені конструкції і начинка будівель;
- індивідуальне опалення або можливість регулювати споживання тепла;
- як не дивно, МОПи, якщо не нові, то відносно в нормальному стані;
- контингент (відноснео мало бабушок, тому не "бабушатнік").
https://fi202x.blogspot.com/
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