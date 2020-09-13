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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5271527252735274>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:22

барабашов
2013 рік, такі були ціни. Все добре, все платять.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:31

  rjkz написав:
  UA написав:Да не продать, а в аренду сдать :mrgreen:
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник :mrgreen:


"Тихо!!! в смысле - не так громко" (с)
Ща Вас во всепропальщики запишут за теорию трансформации новостроев в бабушатники.
Такого быть не может!
Новострой и через 20 лет останется новостроем с вечномодными мопами.
И 10 лет назад люди так думали и 20 лет назад и 60 лет назад, въезжая в новострой хрущевского типа. :mrgreen:
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной. :mrgreen:

Сарказм засчитан, только я не понимаю, зачем писать о том, что моп стал через 10 лет немодным, если он никогда модным не был? Оазис сдали с немодными мопами. Тогда это называлось - подъезд с консъержем. Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:35

  adeges написав:Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?

Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.

Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.


rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:40

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  UA написав:Да не продать, а в аренду сдать :mrgreen:
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник :mrgreen:


"Тихо!!! в смысле - не так громко" (с)
Ща Вас во всепропальщики запишут за теорию трансформации новостроев в бабушатники.
Такого быть не может!
Новострой и через 20 лет останется новостроем с вечномодными мопами.
И 10 лет назад люди так думали и 20 лет назад и 60 лет назад, въезжая в новострой хрущевского типа. :mrgreen:
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной. :mrgreen:

Сарказм засчитан, только я не понимаю, зачем писать о том, что моп стал через 10 лет немодным, если он никогда модным не был? Оазис сдали с немодными мопами. Тогда это называлось - подъезд с консъержем. Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.

Бубушатником стане років через 40..50, а через 5..7 років буде просто не хайповим.
Наразі чим ліпше більшість новобудів від "бабушатніків":
- не зношені конструкції і начинка будівель;
- індивідуальне опалення або можливість регулювати споживання тепла;
- як не дивно, МОПи, якщо не нові, то відносно в нормальному стані;
- контингент (відноснео мало бабушок, тому не "бабушатнік").
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:45

Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 15:50

  airmax78 написав:...Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.

как хорошо, что среди нас есть те, кто всё понял.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:01

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.

как хорошо, что среди нас есть те, кто всё понял.

Это правда, Юрий. Всегда есть те, кто понимает что-то чуть раньше других - так называемые early adopters - они и снимают все сливки. К сожалению, я не из них.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:06

  antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах

Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Сарказм засчитан, только я не понимаю, зачем писать о том, что моп стал через 10 лет немодным, если он никогда модным не был? Оазис сдали с немодными мопами. Тогда это называлось - подъезд с консъержем. Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.

Почему? На середину 2000-х, когда строили Оазис, это были "модные МОПы" - в смысле, такие были вкусы и притязания ЦА. Как ещё на десять лет ранее "модной" была пластиковая вагонка.
Или Вы думаете, что народ покупал и плакал?
У меня в конце 2000-х сотрудник там двушку снимал, так, рассказывал, лестница в доме была зачуханная, ещё местами даже со стремянками строителей оставшимися. Он поднимал вопрос скинуться облагородить, но большинству жителей на это было пох - и так всё ок.

ЗЫ Вы лет 7 назад пели дифирамбы ЖК Голосеево, тогда это казалось модным и современным, а сейчас?
Время не стоит на месте 8)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Наразі чим ліпше більшість новобудів від "бабушатніків":
- не зношені конструкції і начинка будівель;
- індивідуальне опалення або можливість регулювати споживання тепла;
- як не дивно, МОПи, якщо не нові, то відносно в нормальному стані;
- контингент (відноснео мало бабушок, тому не "бабушатнік").

+ автономна каналізація (вигрібна яма) :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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