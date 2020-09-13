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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 16:39
Рыба-сом написав: flyman написав:
Наразі чим ліпше більшість новобудів від "бабушатніків":
- не зношені конструкції і начинка будівель;
- індивідуальне опалення або можливість регулювати споживання тепла;
- як не дивно, МОПи, якщо не нові, то відносно в нормальному стані;
- контингент (відноснео мало бабушок, тому не "бабушатнік").
+ автономна каналізація (вигрібна яма)
Забыли, что с "бабушатников" чаще выносят старое барахло "на выкинштейн" - есть чем поживиться и даже обновить лофт-интерьер кавалирки.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:49
sequence написав:
Забыли, что с "бабушатников" чаще выносят старое барахло "на выкинштейн" - есть чем поживиться и даже обновить лофт-интерьер кавалирки
+ в бабушатнике нельзя по-дешману прикупить кусок чердака і комору з окремим входом, куди ідеально встає односпальне ліжко
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 21 вер, 2020 16:53
sequence написав: Рыба-сом написав: flyman написав:
Наразі чим ліпше більшість новобудів від "бабушатніків":
- не зношені конструкції і начинка будівель;
- індивідуальне опалення або можливість регулювати споживання тепла;
- як не дивно, МОПи, якщо не нові, то відносно в нормальному стані;
- контингент (відноснео мало бабушок, тому не "бабушатнік").
+ автономна каналізація (вигрібна яма)
Забыли, что с "бабушатников" чаще выносят старое барахло "на выкинштейн" - есть чем поживиться и даже обновить лофт-интерьер кавалирки.
в новобудовах якісніше і новіше, повірте професіоналу
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:01
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Сарказм засчитан, только я не понимаю, зачем писать о том, что моп стал через 10 лет немодным, если он никогда модным не был? Оазис сдали с немодными мопами. Тогда это называлось - подъезд с консъержем. Вы так и не поняли что изменилось в 2015м году.
Почему? На середину 2000-х, когда строили Оазис, это были "модные МОПы" - в смысле, такие были вкусы и притязания ЦА. Как ещё на десять лет ранее "модной" была пластиковая вагонка.
Или Вы думаете, что народ покупал и плакал?
У меня в конце 2000-х сотрудник там двушку снимал, так, рассказывал, лестница в доме была зачуханная, ещё местами даже со стремянками строителей оставшимися. Он поднимал вопрос скинуться облагородить, но большинству жителей на это было пох - и так всё ок.
ЗЫ Вы лет 7 назад пели дифирамбы ЖК Голосеево, тогда это казалось модным и современным, а сейчас?
Время не стоит на месте
Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:08
airmax78 написав:
Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.
Увы, Макс, но тугодумием ты как раз заразился, начитавшись рекламных проспектов брехливых коммерческих служб застройщиков (или так увлекся их составлением, что сам уверовал
) В итоге ты будешь наказан каждые 7-10 лет, страдая о том, как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич с появлением новых проектов
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:12
airmax78 написав:
Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.
"СЕЙЧАС модный МОП - это..." - так будет правильнее.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:12
flyman написав:
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Забыли, что с "бабушатников" чаще выносят старое барахло "на выкинштейн" - есть чем поживиться и даже обновить лофт-интерьер кавалирки.
в новобудовах якісніше і новіше, повірте професіоналу[/quote]
согласен. Но нужно подождать несколько лет/десятилетий. В этот момент их уже перестанут называть "новобудовамы"
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:12
flyman написав:
в новобудовах якісніше і новіше, повірте професіоналу
В підвалах і напівпідвалах новобудів - краще ніж в підвалах радянських будинків?)))
Там хтось живе, в цих приміщеннях?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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