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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 52735274527552765277>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:22

  flyman написав:..
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
..

снова сделали мой день!
"майже нове" :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:24

  Frant написав:
  flyman написав:в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
от профукав балконні двері з склопакетами .. полінився

Хтось викинув "майже нові" двері на смітник?
А сільський програміст - не встиг підібрати???

а чьо, переплнування балкона в лоджію і розширення кімнати, в нас це хіба не анріал?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:25

  sequence написав:
  flyman написав:..
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
..

снова сделали мой день!
"майже нове" :lol: :lol: :lol:

так ні одна бабушка на дивані не лежала
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:26

  flyman написав:
  sequence написав:
  flyman написав:..
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
..

снова сделали мой день!
"майже нове" :lol: :lol: :lol:

так ні одна бабушка на дивані не лежала

та да, так ее с диваном и вынесли - ногами вперед
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Таке
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:36

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.

"СЕЙЧАС модный МОП - это..." - так будет правильнее.

Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.

Нет предела совершенству.
С другой стороны, я тут в Чехии вижу, что новые дома в прицентралье - низкоэтажные, с ландшафтным дизайном вокруг и прочими извращениями - строят со вполне скромными МОПами а-ля тот же Варшавский от Столицы. Цена за метр при этом раза в два-три выше чем на Серебрянной миле )))
Жил я месяц и в 100-летнем доме - покрашенные стены, метлахская плитка на полу, каменные ступени.
В общем и целом: был бы спрос, можно и поющие фонтаны, и мини-зоопарк с павлинами. В дальнейшем могут ещё новые тренды быть, лучшее - враг хорошего, поэтому прямо заявлять, что идеал на все времена, вот он, найден - недальновидно и поспешно.

ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Рыба-сом в Пон 21 вер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич

Не совсем так.
МОПы (скажем даже иначе - подъезды, даже парадным их трудно назвать) никак существенно не отличаются у почти всех жилыъ домов массового строительства, начиная от кирпичных малоэтажных "времянок" 60-х, хрущевок, всех последующих панелек и заканчивая "украинским кирпичем" и новыми панельными домами.
Сейчас же даже в условном эконом+, но монолитных домах, появляются варианты действительно парадного - высокий потолок, просторный холл, все в плитке, хорошее освещение, у консьержа/охраны нормальное рабочее место с кучей мониторов, а не крохотная будка. Такое парадное намного сложнее и дольше превратить в темную зассыканую лестницу сразу за железной дверью с домофоном, ведущую к лифту и коридору с плотно натыканными дверьми с паутиной кабелей по стенам и потолку от всех провайдеров, кто сюда добрался - типичной картиной подавляющего большинства всех многоэтажек.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:00

  flyman написав:
  sequence написав:
  Рыба-сом написав:+ автономна каналізація (вигрібна яма) :idea:

Забыли, что с "бабушатников" чаще выносят старое барахло "на выкинштейн" - есть чем поживиться и даже обновить лофт-интерьер кавалирки.

в новобудовах якісніше і новіше, повірте професіоналу


В Вашей кладовке есть панорамные окна?
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:02

  Faceless написав:
  zРадио написав:как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич

Не совсем так.
МОПы (скажем даже иначе - подъезды, даже парадным их трудно назвать) никак существенно не отличаются у почти всех жилыъ домов массового строительства, начиная от кирпичных малоэтажных "времянок" 60-х, хрущевок, всех последующих панелек и заканчивая "украинским кирпичем" и новыми панельными домами.
Сейчас же даже в условном эконом+, но монолитных домах, появляются варианты действительно парадного - высокий потолок, просторный холл, все в плитке, хорошее освещение, у консьержа/охраны нормальное рабочее место с кучей мониторов, а не крохотная будка. Такое парадное намного сложнее и дольше превратить в темную зассыканую лестницу сразу за железной дверью с домофоном, ведущую к лифту и коридору с плотно натыканными дверьми с паутиной кабелей по стенам и потолку от всех провайдеров, кто сюда добрался - типичной картиной подавляющего большинства всех многоэтажек.

Это так. Но есть и еще один фактор: люди, которые готовы за такое платить деньги, не допустят превращения МОПа в "подъезд". Если, конечно, не случится новый 1917й год.
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