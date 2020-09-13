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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 17:22
flyman написав:
..
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
..
снова сделали мой день!
"майже нове"
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:24
Frant написав: flyman написав:
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
от профукав балконні двері з склопакетами .. полінився
Хтось викинув "майже нові" двері на смітник?
А сільський програміст - не встиг підібрати???
а чьо, переплнування балкона в лоджію і розширення кімнати, в нас це хіба не анріал?
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:25
sequence написав: flyman написав:
..
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
..
снова сделали мой день!
"майже нове"
так ні одна бабушка на дивані не лежала
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:26
flyman написав: sequence написав: flyman написав:
..
в мене двері, монітор, диван .. майже нове...
..
снова сделали мой день!
"майже нове"
так ні одна бабушка на дивані не лежала
та да, так ее с диваном и вынесли - ногами вперед
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:31
Таке
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:36
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.
"СЕЙЧАС модный МОП - это..." - так будет правильнее.
Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:51
airmax78 написав:
Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.
Нет предела совершенству.
С другой стороны, я тут в Чехии вижу, что новые дома в прицентралье - низкоэтажные, с ландшафтным дизайном вокруг и прочими извращениями - строят со вполне скромными МОПами а-ля тот же Варшавский от Столицы. Цена за метр при этом раза в два-три выше чем на Серебрянной миле )))
Жил я месяц и в 100-летнем доме - покрашенные стены, метлахская плитка на полу, каменные ступени.
В общем и целом: был бы спрос, можно и поющие фонтаны, и мини-зоопарк с павлинами. В дальнейшем могут ещё новые тренды быть, лучшее - враг хорошего, поэтому прямо заявлять, что идеал на все времена, вот он, найден - недальновидно и поспешно.
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Востаннє редагувалось Рыба-сом
в Пон 21 вер, 2020 17:57, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Пон 21 вер, 2020 17:51
zРадио написав:
как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич
Не совсем так.
МОПы (скажем даже иначе - подъезды, даже парадным их трудно назвать) никак существенно не отличаются у почти всех жилыъ домов массового строительства, начиная от кирпичных малоэтажных "времянок" 60-х, хрущевок, всех последующих панелек и заканчивая "украинским кирпичем" и новыми панельными домами.
Сейчас же даже в условном эконом+, но монолитных домах, появляются варианты действительно парадного - высокий потолок, просторный холл, все в плитке, хорошее освещение, у консьержа/охраны нормальное рабочее место с кучей мониторов, а не крохотная будка. Такое парадное намного сложнее и дольше превратить в темную зассыканую лестницу сразу за железной дверью с домофоном, ведущую к лифту и коридору с плотно натыканными дверьми с паутиной кабелей по стенам и потолку от всех провайдеров, кто сюда добрался - типичной картиной подавляющего большинства всех многоэтажек.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:00
flyman написав: sequence написав: Рыба-сом написав:
+ автономна каналізація (вигрібна яма)
Забыли, что с "бабушатников" чаще выносят старое барахло "на выкинштейн" - есть чем поживиться и даже обновить лофт-интерьер кавалирки.
в новобудовах якісніше і новіше, повірте професіоналу
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Додано: Пон 21 вер, 2020 18:02
Faceless написав: zРадио написав:
как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич
Не совсем так.
МОПы (скажем даже иначе - подъезды, даже парадным их трудно назвать) никак существенно не отличаются у почти всех жилыъ домов массового строительства, начиная от кирпичных малоэтажных "времянок" 60-х, хрущевок, всех последующих панелек и заканчивая "украинским кирпичем" и новыми панельными домами.
Сейчас же даже в условном эконом+, но монолитных домах, появляются варианты действительно парадного - высокий потолок, просторный холл, все в плитке, хорошее освещение, у консьержа/охраны нормальное рабочее место с кучей мониторов, а не крохотная будка. Такое парадное намного сложнее и дольше превратить в темную зассыканую лестницу сразу за железной дверью с домофоном, ведущую к лифту и коридору с плотно натыканными дверьми с паутиной кабелей по стенам и потолку от всех провайдеров, кто сюда добрался - типичной картиной подавляющего большинства всех многоэтажек.
Это так. Но есть и еще один фактор: люди, которые готовы за такое платить деньги, не допустят превращения МОПа в "подъезд". Если, конечно, не случится новый 1917й год.
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