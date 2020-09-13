|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:03
Faceless написав: zРадио написав:
как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич
Не совсем так.
МОПы (скажем даже иначе - подъезды, даже парадным их трудно назвать) никак существенно не отличаются у почти всех жилыъ домов массового строительства, начиная от кирпичных малоэтажных "времянок" 60-х, хрущевок, всех последующих панелек и заканчивая "украинским кирпичем" и новыми панельными домами.
Сейчас же даже в условном эконом+, но монолитных домах, появляются варианты действительно парадного - высокий потолок, просторный холл, все в плитке, хорошее освещение, у консьержа/охраны нормальное рабочее место с кучей мониторов, а не крохотная будка. Такое парадное намного сложнее и дольше превратить в темную зассыканую лестницу сразу за железной дверью с домофоном, ведущую к лифту и коридору с плотно натыканными дверьми с паутиной кабелей по стенам и потолку от всех провайдеров, кто сюда добрался - типичной картиной подавляющего большинства всех многоэтажек.
И я с вами согласен. Но я же об извращенных вкусах Макса говорил, который на полном серьезе списывает в утиль все, что по возрасту перешагнуло 7-летний рубеж, и при этом с пеной у рта доказывает, что с сегодняшними проектами такого не произойдет. Особенно явно он палится на отрицании "моповости" Дипломат-холла, который на порядок превосходит по качеству большинство новодела, но по понятным причинам за 15 лет потерял блеск и лоск. Сегодняшним тетрисам хоть бы 10-летний интервал достойно выдержать...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7467
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1343 раз.
- Подякували: 3090 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:05
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.
"СЕЙЧАС модный МОП - это..." - так будет правильнее.
Ну моп - это дело наживное - можно и поменять.
Как чехол со стразами к айфону - снял и выкинул...или подружке с соседней кассы в атб перепродал, и купил себе новый. С новыми стразами. У подружки из ашана перекупить. Вот это точно модный.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11284
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5161 раз.
- Подякували: 2698 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:09
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.
Нет предела совершенству.
С другой стороны, я тут в Чехии вижу, что новые дома в прицентралье - низкоэтажные, с ландшафтным дизайном вокруг и прочими извращениями - строят со вполне скромными МОПами а-ля тот же Варшавский от Столицы. Цена за метр при этом раза в два-три выше чем на Серебрянной миле )))
Жил я месяц и в 100-летнем доме - покрашенные стены, метлахская плитка на полу, каменные ступени.
В общем и целом: был бы спрос, можно и поющие фонтаны, и мини-зоопарк с павлинами. В дальнейшем могут ещё новые тренды быть, лучшее - враг хорошего, поэтому прямо заявлять, что идеал на все времена, вот он, найден - недальновидно и поспешно.
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Есть пределы совершенству. Я был в целом ряде многоквартирных домов и в Амстердаме и в Милане и в Вашингтоне. Везде видел +/- одну картину: входные группы в приличных домах - сделаны хорошо. Там может не сидеть консъерж, но это в любом случае будет больше похоже на входную группу в гостинице, чем на подъезд той же Голосухи.
Даже если дому 30-40 лет.
Да, будет видно, что это не что-то современное, но это не будет сделано убого, на отыпись. И это важно.
Поэтому красивые входные группы - это тренд навсегда. Ну, при условии, что мы тут вконец не люмпенезируемся.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:14
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
как твои модные МОПы превращаются в украинский кирпич
Не совсем так.
МОПы (скажем даже иначе - подъезды, даже парадным их трудно назвать) никак существенно не отличаются у почти всех жилыъ домов массового строительства, начиная от кирпичных малоэтажных "времянок" 60-х, хрущевок, всех последующих панелек и заканчивая "украинским кирпичем" и новыми панельными домами.
Сейчас же даже в условном эконом+, но монолитных домах, появляются варианты действительно парадного - высокий потолок, просторный холл, все в плитке, хорошее освещение, у консьержа/охраны нормальное рабочее место с кучей мониторов, а не крохотная будка. Такое парадное намного сложнее и дольше превратить в темную зассыканую лестницу сразу за железной дверью с домофоном, ведущую к лифту и коридору с плотно натыканными дверьми с паутиной кабелей по стенам и потолку от всех провайдеров, кто сюда добрался - типичной картиной подавляющего большинства всех многоэтажек.
И я с вами согласен. Но я же об извращенных вкусах Макса говорил, который на полном серьезе списывает в утиль все, что по возрасту перешагнуло 7-летний рубеж, и при этом с пеной у рта доказывает, что с сегодняшними проектами такого не произойдет. Особенно явно он палится на отрицании "моповости" Дипломат-холла, который на порядок превосходит по качеству большинство новодела, но по понятным причинам за 15 лет потерял блеск и лоск. Сегодняшним тетрисам хоть бы 10-летний интервал достойно выдержать...
Через 7 лет новоселы начинают тосковать по такому родному стуку перфораторов, мусорным мешкам со строительными отходами, по загулявшим бригадам шабашников, по забитым цементными смесями канализациям. Да, дом уже не тот, - вздыхают они.
И подъезды постепенно окутывает тоска и безысходность
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9903
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2703 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:16
rjkz написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Все не так. "Модный" МОП - это МОП сделанный по дизайн-проекту и из отделочных материалов, которые вы бы использовали и в квартире (а зачастую бывает уже и так, что материалы в квартире используются по-проще чем в МОПе). До 2015го домов с такими входными группами было 3-4 дома на весь Киев. Почему и пишу, что не сразу понял, что происходит. Ведь до Голосухи смотрел Парк Авеню. В результате был наказан за свое тугодумие.
"СЕЙЧАС модный МОП - это..." - так будет правильнее.
Ну моп - это дело наживное - можно и поменять.
Как чехол со стразами к айфону - снял и выкинул...или подружке с соседней кассы в атб перепродал, и купил себе новый. С новыми стразами. У подружки из ашана перекупить. Вот это точно модный.
А зачем его менять если он и так хороший? Ну и поживите пару недель в доме, где один моп "выкинули, другой нахлобучили". Расскажете как это легко. Начиная с истории о сборе денег и заканчивая тем, как эти две недели всем жилось.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:16
airmax78 написав:
Поэтому красивые входные группы - это тренд навсегда. Ну, при условии, что мы тут вконец не люмпенезируемся.
Тренд понятен. Вопрос в другом: неужели идеал найден и в будущем ничего лучше нельзя будет построить?
ЗЫ "Французские артефакты" на территории обоих Французских кварталов - это тоже модно, современно, на все времена?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1785
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:17
sequence написав: Frant написав: flyman написав:
в новобудовах якісніше і новіше, повірте професіоналу
В підвалах і напівпідвалах новобудів - краще ніж в підвалах радянських будинків?)))
Там хтось живе, в цих приміщеннях? Передовики капіталістичного виробництва? Сільські криворукі програмісти?
вы не поверите - колхозят какие-то магазинчики, как у меня в новобудове. Умудрились окно превратить в дверь, выкопали и зацементировали входную группу. Жильцы чо-та возмущались-возмущались и забили
У меня есть очень дальние родственники, у них была (!) квартира на 1-м этаже старого дома на Саксаганского. По подобной схеме было захвачено подвальное помещение и сдано под магазин шматья. Как-то у родственников, в их отсутствие (уехали куда-то) свищ случился в трубе (дом очень старый) и протекло в подвал на шматье. Арендатор подал в суд, судились долго, родственники потратили хучу туеву времени, нервов и денег на суды. В результате, в нашей самой справедливой судебной системе суды были все проиграны и как результат - с квартирой на Саксаганского пришлось расстаться, но на оставшиеся деньги был приобретен роскошный просторный хрущ с ориджинал ремонтом и винтажной масляной краской на кухне и в санузле на Сырце с почти панорамными окнами.
Так что, я-бы миллион раз подумал - разрешать кому-то ковыряться в подвале или нет.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11284
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5161 раз.
- Подякували: 2698 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:19
zРадио написав:
И я с вами согласен. Но я же об извращенных вкусах Макса говорил, который на полном серьезе списывает в утиль все, что по возрасту перешагнуло 7-летний рубеж, и при этом с пеной у рта доказывает, что с сегодняшними проектами такого не произойдет. Особенно явно он палится на отрицании "моповости" Дипломат-холла, который на порядок превосходит по качеству большинство новодела, но по понятным причинам за 15 лет потерял блеск и лоск. Сегодняшним тетрисам хоть бы 10-летний интервал достойно выдержать...
Так Дипломат в шлак не из-за мопов превратился. С МОПами там все ок. Его вильнолюди изнасиловали группой в извращенной форме. И превратили в шлак своими руками. Если бы не это - нормальный дом был бы.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:20
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Поэтому красивые входные группы - это тренд навсегда. Ну, при условии, что мы тут вконец не люмпенезируемся.
ЗЫ "Французские артефакты" на территории обоих Французских кварталов - это тоже модно, современно, на все времена?
Это в Китае подсмотрели. Азиаты.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:22
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.
Нет предела совершенству.
С другой стороны, я тут в Чехии вижу, что новые дома в прицентралье - низкоэтажные, с ландшафтным дизайном вокруг и прочими извращениями - строят со вполне скромными МОПами а-ля тот же Варшавский от Столицы. Цена за метр при этом раза в два-три выше чем на Серебрянной миле )))
Жил я месяц и в 100-летнем доме - покрашенные стены, метлахская плитка на полу, каменные ступени.
В общем и целом: был бы спрос, можно и поющие фонтаны, и мини-зоопарк с павлинами. В дальнейшем могут ещё новые тренды быть, лучшее - враг хорошего, поэтому прямо заявлять, что идеал на все времена, вот он, найден - недальновидно и поспешно.
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11284
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5161 раз.
- Подякували: 2698 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19195
|3182401
|
Пон 21 вер, 2020 15:05
Frant
|
|126
|227416
|
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
|
|478
|206154
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|