airmax78 написав: Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили. Нет. Правильнее будет поехать, посмотреть как оно за границей и понять, что красивая входная группа - это не сиюминутный тренд. Ему лет 200 как минимум. И модные МОПы киевских доходных домов до сих пор были бы ничего, если бы в 1917м тут историю не обнулили.

Нет предела совершенству.С другой стороны, я тут в Чехии вижу, что новые дома в прицентралье - низкоэтажные, с ландшафтным дизайном вокруг и прочими извращениями - строят со вполне скромными МОПами а-ля тот же Варшавский от Столицы. Цена за метр при этом раза в два-три выше чем на Серебрянной миле )))Жил я месяц и в 100-летнем доме - покрашенные стены, метлахская плитка на полу, каменные ступени.В общем и целом: был бы спрос, можно и поющие фонтаны, и мини-зоопарк с павлинами. В дальнейшем могут ещё новые тренды быть, лучшее - враг хорошего, поэтому прямо заявлять, что идеал на все времена, вот он, найден - недальновидно и поспешно.ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?