|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:28
rjkz написав: Рыба-сом написав:ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1785
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:39
Рыба-сом написав: rjkz написав: Рыба-сом написав:ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 9903
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1168 раз.
- Подякували: 2703 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 21 вер, 2020 18:45
antey1969 написав:
Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает.
PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36126
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19195
|3182402
|
Пон 21 вер, 2020 15:05
Frant
|
|126
|227416
|
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
|
|478
|206154
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|