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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5274527552765277

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:28

  rjkz написав:
  Рыба-сом написав:
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? :mrgreen:


Лас-Вегас. Серьезно.

А, ну да :)
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:39

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:
  Рыба-сом написав:
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? :mrgreen:


Лас-Вегас. Серьезно.

А, ну да :)
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?

Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:45

  antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди

А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает.
PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
airmax78
 
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  #<1 ... 5274527552765277
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