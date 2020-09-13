Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав: ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком? ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Рыба-сом написав: ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком? ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает. PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
Рыба-сом написав: ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком? ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с). Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай). Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ. Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльника стоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной. Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?
antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает. PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает. PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
В Чехии недоработка - никто им не парит квартиры на 3м этаже как видовые с последующим перекрытием пятиэтажкой. А в Германии газоблок не той системы, они из него даже не могут двадцатисантиметровые межквартирные перегородки выложить в премиум-классе. Лузеры, одним словом.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 21 вер, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с). Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай). Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ. Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльника стоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной. Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?
rjkz написав:Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с). Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай). Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ. Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльника стоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной. Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?
в цій казці не вистачає дєвствєнніц-камєнщіц
А! Забыл! Они стояли с опахалами возле каждого по 2. Итого - 24 человека на кладку 20 кирпичей за 2 часа. Я серьезно про 8 человек написал. Сказать что я был аху...удивлен - это ничего не сказать. Заказчик, правда был сверхденежный - это не жилое строительство. Компания на тот момент имела капитализацию в десятки миллиардов негривен. 20+ лет назад.
antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает. PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
В Чехии недоработка - никто им не парит квартиры на 3м этаже как видовые с последующим перекрытием пятиэтажкой. А в Германии газоблок не той системы, они из него даже не могут двадцатисантиметровые межквартирные перегородки выложить в премиум-классе. Лузеры, одним словом.
И СИП панель у нас другой системы. Под Нью Йорком что бы из нее не построили - получается збс, в полном соответствии с современными строительными нормами. А у нас, это как ругательство какое-то - СИП-панель. Хуже только газоблок, прости господи.
rjkz написав:А! Забыл! Они стояли с опахалами возле каждого по 2. Итого - 24 человека на кладку 20 кирпичей за 2 часа. Я серьезно про 8 человек написал. Сказать что я был аху...удивлен - это ничего не сказать. Заказчик, правда был сверхденежный - это не жилое строительство. Компания на тот момент имела капитализацию в десятки миллиардов негривен. 20+ лет назад.
Эта бригада мне стены внутренние строила. А Хьюм еще спрашивает - почему так дорого.