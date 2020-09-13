Додано: Пон 21 вер, 2020 18:49

Рыба-сом написав: rjkz написав: Рыба-сом написав:

ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?

ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?



Лас-Вегас. Серьезно. Лас-Вегас. Серьезно.

А, ну да

Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества? А, ну даКасательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?

Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с).Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай).Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ.Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльникастоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной.Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?