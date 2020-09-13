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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5275527652775278>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:28

  rjkz написав:
  Рыба-сом написав:
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? :mrgreen:


Лас-Вегас. Серьезно.

А, ну да :)
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:39

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:
  Рыба-сом написав:
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? :mrgreen:


Лас-Вегас. Серьезно.

А, ну да :)
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?

Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:45

  antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди

А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает.
PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:49

  Рыба-сом написав:
  rjkz написав:
  Рыба-сом написав:
ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели? :mrgreen:


Лас-Вегас. Серьезно.

А, ну да :)
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?


Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с).
Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай).
Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ.
Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльника :mrgreen: стоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной.
Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:52

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди

А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает.
PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.

Северо-восточные квартиры тут, например, (уже построены) смотрят на Старо и Ново место ибо горка:
https://en.mapy.cz/turisticka?x=14.3631 ... itch=0.157
Кстати, там видно и технологию строительства.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:52

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди

А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает.
PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.

В Чехии недоработка - никто им не парит квартиры на 3м этаже как видовые с последующим перекрытием пятиэтажкой.
А в Германии газоблок не той системы, они из него даже не могут двадцатисантиметровые межквартирные перегородки выложить в премиум-классе. Лузеры, одним словом.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 21 вер, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 18:53

  rjkz написав:Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с).
Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай).
Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ.
Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльника :mrgreen: стоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной.
Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?

в цій казці не вистачає дєвствєнніц-камєнщіц
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:23

  flyman написав:
  rjkz написав:Не знаю чешских реалий - "я там не была"(с).
Могу только предположить, полностью монолитные дома - такая технология давно существует и хотя в СССР она не особо практиковалась, как разновидность типов домостроения была вынесена в отдельный класс в строительной науке ТСП. К монолитным, правда отнесены были и кирпичные дома, при условии что кладка кирпича производится на объекте (если дом из кирпичных панелей, такие тоже есть, то это другой случай).
Мне видится большой плюс в минимизации трудоемкости, что в западном мире ведет к существенной финансовой экономии, и скорости производства работ.
Когда-то я работал (не в Украине) на субподряде у нескольких европейских строительных компаний, одна из них - присутствующий в Украине польский Энергополь. Шо Вам сказать? Кладку кирпича делало 8 (!!!!) человек - один клал непосредственно кирпич, второй с уровнем проверял каждый кирпич, третий подносил раствор, четвертый его наносил, пятый этот раствор готовил вместе с шестым, седьмой все это контролировал по теодолиту, восьмой, очевидно самый большой среди них насяльника :mrgreen: стоял в нескольких метрах с рацией и зорко надзирал процесс. Я сидел в машине часа 2, за это время было уложено от силы штук 20 кирпича. Да, на вид из машины идеально. Но...за полгода до этого, на моем киевском объекте звено каменщиков, всосав с утра бутылку водяры на троих, лехко делало 2 куба кладки. С перекурами. Еще сами себе леса переставляли. Единственное что- я им разнорабочего еще дал. Ему все равно зп шла, а те на сдельной.
Вы представляете себестоимость кирпичной кладки в Европе, по такой технологии, и у нас?

в цій казці не вистачає дєвствєнніц-камєнщіц


А! Забыл! Они стояли с опахалами возле каждого по 2. Итого - 24 человека на кладку 20 кирпичей за 2 часа. :lol:
Я серьезно про 8 человек написал. Сказать что я был аху...удивлен - это ничего не сказать. Заказчик, правда был сверхденежный - это не жилое строительство. Компания на тот момент имела капитализацию в десятки миллиардов негривен. 20+ лет назад.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:24

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Дорого кошерный газоблок из Украины гонять самолетами в Чехию, вот и обходятся чем попроще. Страдают потом, конечно. Но не всем же дано жить в правильных домах с модными МОПами и панорамными окнами с видом на стену -надцатой очереди

А на что смотрят жители 3х этажных домов? Не на стену соседнего дома? Главное что в таком доме увлажнитель не нужен - тело, как мумия, в доме из говноблока, не усыхает.
PS Зачем им говноблок из Украины тащить? У них Германия рядом - родина говноблока в промышленных масштабах.

В Чехии недоработка - никто им не парит квартиры на 3м этаже как видовые с последующим перекрытием пятиэтажкой.
А в Германии газоблок не той системы, они из него даже не могут двадцатисантиметровые межквартирные перегородки выложить в премиум-классе. Лузеры, одним словом.

И СИП панель у нас другой системы. Под Нью Йорком что бы из нее не построили - получается збс, в полном соответствии с современными строительными нормами. А у нас, это как ругательство какое-то - СИП-панель. Хуже только газоблок, прости господи.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 19:26

  rjkz написав:А! Забыл! Они стояли с опахалами возле каждого по 2. Итого - 24 человека на кладку 20 кирпичей за 2 часа. :lol:
Я серьезно про 8 человек написал. Сказать что я был аху...удивлен - это ничего не сказать. Заказчик, правда был сверхденежный - это не жилое строительство. Компания на тот момент имела капитализацию в десятки миллиардов негривен. 20+ лет назад.

Эта бригада мне стены внутренние строила. А Хьюм еще спрашивает - почему так дорого.
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