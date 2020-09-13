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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 20:17
Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор
Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30
antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
На примере Полтавы не согласен, старые хорошо распродали, новые открывают по сильно подросшему ценнику, пусть уже и не так активно. Рынок полностью пока повторяет рынок столицы
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Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33
airmax78 написав: antey1969 написав:
Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
Рынок в обл центрах здорово тянула Польша. Сейчас сильно выросла себестоимость и соответственно цены, Польша не так кормит, хотя ещё кормит... Ну и традиционно, много денег у перепродажников, которые ещё тянут рынок
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