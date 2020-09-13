RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5275527652775278

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:17

Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор :mrgreen:

Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1344 раз.
Подякували: 3092 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
На примере Полтавы не согласен, старые хорошо распродали, новые открывают по сильно подросшему ценнику, пусть уже и не так активно. Рынок полностью пока повторяет рынок столицы

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах

Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
Рынок в обл центрах здорово тянула Польша. Сейчас сильно выросла себестоимость и соответственно цены, Польша не так кормит, хотя ещё кормит... Ну и традиционно, много денег у перепродажников, которые ещё тянут рынок

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5275527652775278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1918, 1919, 1920
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19196 3182662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 21:02
PrimusInterPares
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 227420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.