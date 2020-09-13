Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор
Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры. Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы. Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
На примере Полтавы не согласен, старые хорошо распродали, новые открывают по сильно подросшему ценнику, пусть уже и не так активно. Рынок полностью пока повторяет рынок столицы
antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры. Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы. Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
Рынок в обл центрах здорово тянула Польша. Сейчас сильно выросла себестоимость и соответственно цены, Польша не так кормит, хотя ещё кормит... Ну и традиционно, много денег у перепродажников, которые ещё тянут рынок
Frant написав:..не думаю, що в Прикиївських Єпенях, де живе наш лінивий сільський криворукий програміст, цокольні приміщення вельми актуальні. На неліквідну нерухомість зажди малий попит. Тим більше - за окружною дорогою.
Тю, пока не выполнен план по окружению города кавалирками, цоколи остаются актуальными, пусть даже с одним перспективным клиентом. Зато каким!
Gib mir zehn "Kavaliere" und ich werde ganz Kiev besetzen. Sieg Heil, mein Führer! Флай-страшный человек
zРадио написав:Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор
Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры. Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы. Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
zРадио написав:Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор
Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.
Буквально только не нужно понимать и придираться к словам, что прям завтра возможности продать уже не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии
zРадио написав:Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор
Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.
Буквально только на него понимать, что прям завтра возможности продать не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии
Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.
Як на мене, розвинуті економіки дійшли до межі, коли вони не можуть експортувати борг і інфляцію. Цього разу вийшло, що розвинуті економіки пострадали більше, чим економіки, що розвиваються.
flyman написав:Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.
Ну это уже волновая теория )) На длинном цикле мы все еще в стагнации, но внутри него есть среднесрочные циклы, где волна подъема сменяет волну падения. Сейчас у нас, как и в 2008-м, идеальный шторм, выражаясь терминологией Рубини (т.е. наложение волн падения длинного и среднесрочного циклов)