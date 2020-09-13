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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5276527752785279>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:17

Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор :mrgreen:

Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
На примере Полтавы не согласен, старые хорошо распродали, новые открывают по сильно подросшему ценнику, пусть уже и не так активно. Рынок полностью пока повторяет рынок столицы

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах

Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
Рынок в обл центрах здорово тянула Польша. Сейчас сильно выросла себестоимость и соответственно цены, Польша не так кормит, хотя ещё кормит... Ну и традиционно, много денег у перепродажников, которые ещё тянут рынок

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:00

  sequence написав:
  Frant написав:..не думаю, що в Прикиївських Єпенях, де живе наш лінивий сільський криворукий програміст, цокольні приміщення вельми актуальні.
На неліквідну нерухомість зажди малий попит. Тим більше - за окружною дорогою.

Тю, пока не выполнен план по окружению города кавалирками, цоколи остаются актуальными, пусть даже с одним перспективным клиентом. Зато каким!


Gib mir zehn "Kavaliere" und ich werde ganz Kiev besetzen. Sieg Heil, mein Führer! :mrgreen: Флай-страшный человек :D

Что то типа этого,переводчик в помощь :lol: -

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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:19

  change_pm написав:барабашов
2013 рік, такі були ціни. Все добре, все платять.


дайте зип код, иначе выглядит фуфлом
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:20

  zРадио написав:Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор :mrgreen:

Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС

майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:21

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах

Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.


у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:41

  flyman написав:
  zРадио написав:Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор :mrgreen:

Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС

майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.


:D Буквально только не нужно понимать и придираться к словам, что прям завтра возможности продать уже не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:44

  zРадио написав:
  flyman написав:
  zРадио написав:Удачное пост-карантинное окно для продажи "лишнего" и инвестиционного бетона, о котором я писал в июле и напоминал в августе - все. Кто воспользовался - молодец, кто не воспользовался - дискаунтер, или долгосрочный инвестор :mrgreen:

Позади остались и атложеный спрос, и относительное благополучие финансовых рынков, и асеннее аживление. Впереди - ослабление гривны, отток капитала, предвыборная неопределенность, пост-выборное окончание популизма и вторая (настоящая, а не только информационная) волна эпидемии ковида. В придачу, еще и строительная "эзотерика" в виде обрушения пирамид ФФС

майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.


:D Буквально только на него понимать, что прям завтра возможности продать не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии

Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.

Як на мене, розвинуті економіки дійшли до межі, коли вони не можуть експортувати борг і інфляцію. Цього разу вийшло, що розвинуті економіки пострадали більше, чим економіки, що розвиваються.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 22:53

  flyman написав:Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.


Ну это уже волновая теория )) На длинном цикле мы все еще в стагнации, но внутри него есть среднесрочные циклы, где волна подъема сменяет волну падения. Сейчас у нас, как и в 2008-м, идеальный шторм, выражаясь терминологией Рубини (т.е. наложение волн падения длинного и среднесрочного циклов)
zРадио
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