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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:01
zРадио написав: flyman написав:
Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.
Ну это уже волновая теория )) На длинном цикле мы все еще в стагнации, но внутри него есть среднесрочные циклы, где волна подъема сменяет волну падения. Сейчас у нас, как и в 2008-м, идеальный шторм, выражаясь терминологией Рубини (т.е. наложение волн падения длинного и среднесрочного циклов)
Те що долар може різко укріпитися і ми побачим флешкреш із курсом гривні до 32 чи 36, цілком імовірно. Але як весною після рокети на 28 знову буде відкат, десь на 28..29.
https://fi202x.blogspot.com/
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