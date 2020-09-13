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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:01
zРадио написав: flyman написав:
Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.
Ну это уже волновая теория )) На длинном цикле мы все еще в стагнации, но внутри него есть среднесрочные циклы, где волна подъема сменяет волну падения. Сейчас у нас, как и в 2008-м, идеальный шторм, выражаясь терминологией Рубини (т.е. наложение волн падения длинного и среднесрочного циклов)
Те що долар може різко укріпитися і ми побачим флешкреш із курсом гривні до 32 чи 36, цілком імовірно. Але як весною після рокети на 28 знову буде відкат, десь на 28..29.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:25
flyman написав: zРадио написав: flyman написав:
майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.
Буквально только на него понимать, что прям завтра возможности продать не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии
Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.
Як на мене, розвинуті економіки дійшли до межі, коли вони не можуть експортувати борг і інфляцію. Цього разу вийшло, що розвинуті економіки пострадали більше, чим економіки, що розвиваються.
Аж прослезился представив такие картины:
Звонит условный Сэм из условного, скажем Техаса, в
Мексику:
-Хай, Хорхе. Мне на следующей неделе надо будет очередная партия твоих арбузов/томатов/персиков/огурцов/.../перца.
Канаду:
-Хай, Джек. Мне нужна поставка твоего леса/нефти/обуви/кленового сиропа/локомотивов/.../меда.
Украину, Армению:
-Хай, гайз. Я там на мейл вам отправил ТЗ, дедлайн 2 месяца.
-Хай, Мыкола (
), я хочу заказать 1000 баррелей подсолнечного масла и 2000 меда.
-Хай, Петро, у меня заканчиваются твои канхветы. 2 контейнера вышли, только не с Липецкой фабрики - у американцев от них изжога.
-НБУ? Это Сэм из МВФ. Мы вам в долг одобрили 5 ярдов нам не нужных напечатанных баксов в долг под 3% годовых.
И все они хором в ответ:
-Сэм, да пошел ты со своими баксами! Гривны, гривны давай!
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Додано: Пон 21 вер, 2020 23:43
Рыба-сом написав: rjkz написав: Рыба-сом написав:ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Дома по такой технологии очень хорошо переносят артобстрел. Видимо, что-то знают
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Додано: Вів 22 вер, 2020 00:26
airmax78 написав: rjkz написав:
А! Забыл! Они стояли с опахалами возле каждого по 2. Итого - 24 человека на кладку 20 кирпичей за 2 часа.
Я серьезно про 8 человек написал. Сказать что я был аху...удивлен - это ничего не сказать. Заказчик, правда был сверхденежный - это не жилое строительство. Компания на тот момент имела капитализацию в десятки миллиардов негривен. 20+ лет назад.
Эта бригада мне стены внутренние строила. А Хьюм еще спрашивает - почему так дорого.
А Парк Авеню и прочие Г9а не эта же бригада до ума и лоска МОПов доводила?
Почём в Парк Авеню то цены за метр были в 12м году или когда вы в соседи к Унуноктию собрались? А сейчас? Еще не на уровне соседних "министерских" кирпичных 9ти этажек?
И сколько там квартплата за метр шоб МОП и в 30ти летие б*** как кота яйки?
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Додано: Вів 22 вер, 2020 00:33
adeges написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад
В каком состоянии? Ещё минимум столько же до бомж-ремонта и полтос сверху чтоб хоть трава и мангал во дворе были?
Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены?
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