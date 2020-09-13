Додано: Пон 21 вер, 2020 23:25

flyman написав: zРадио написав: flyman написав: майже Амаргедон, а зРадіо його вісник. майже Амаргедон, а зРадіо його вісник.



Буквально только на него понимать, что прям завтра возможности продать не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии Буквально только на него понимать, что прям завтра возможности продать не будет. Я обозначил веху - завершение пост-карантинного "отскока" экономики и переход к длительному и изматыващему этапу рецессии

Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.



Як на мене, розвинуті економіки дійшли до межі, коли вони не можуть експортувати борг і інфляцію. Цього разу вийшло, що розвинуті економіки пострадали більше, чим економіки, що розвиваються. Ти перепутав Україну з Сполученими штатами, це в них так, а в нас спад перейшов в стадію стагнації.Як на мене, розвинуті економіки дійшли до межі, коли вони не можуть експортувати борг і інфляцію. Цього разу вийшло, що розвинуті економіки пострадали більше, чим економіки, що розвиваються.

Аж прослезился представив такие картины:Звонит условный Сэм из условного, скажем Техаса, вМексику:-Хай, Хорхе. Мне на следующей неделе надо будет очередная партия твоих арбузов/томатов/персиков/огурцов/.../перца.Канаду:-Хай, Джек. Мне нужна поставка твоего леса/нефти/обуви/кленового сиропа/локомотивов/.../меда.Украину, Армению:-Хай, гайз. Я там на мейл вам отправил ТЗ, дедлайн 2 месяца.-Хай, Мыкола (), я хочу заказать 1000 баррелей подсолнечного масла и 2000 меда.-Хай, Петро, у меня заканчиваются твои канхветы. 2 контейнера вышли, только не с Липецкой фабрики - у американцев от них изжога.-НБУ? Это Сэм из МВФ. Мы вам в долг одобрили 5 ярдов нам не нужных напечатанных баксов в долг под 3% годовых.И все они хором в ответ:-Сэм, да пошел ты со своими баксами! Гривны, гривны давай!