Додано: Вів 22 вер, 2020 06:22

барабашов написав: adeges написав: airmax78 написав: Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде. Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.



у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад

В каком состоянии? Ещё минимум столько же до бомж-ремонта и полтос сверху чтоб хоть трава и мангал во дворе были?

Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены? В каком состоянии? Ещё минимум столько же до бомж-ремонта и полтос сверху чтоб хоть трава и мангал во дворе были?Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены?



В состоянии с штукатуркой, разведенным и все годы работающим газовым отоплением, разведённым водопроводом и канализацией, 15 кВт мощности электрики заведенной в дом, скважиной и септиком, из кирпича 38 см и 5см пенопласта под барашком. Строилось это в 2007 - 2008 гг. и первые покупатели платили 2500 долларов за метр.



Сколько вложить в ремонт до состояния гостей заводить не стыдно - индивидуальное дело каждого, но меньше 400 долларов на метре с украинской мебелью не вижу как. Трава во дворе стоит где то по 1000 долларов за сотку. Но это все по бедному, чтобы было чистенько.



Так что каждый купивший за 300-350 долларов сверху вкинет думаю минимум 800 долларов в ремонт, но скорее 1000+, потому что дома от500 м бедные не покупают. В состоянии с штукатуркой, разведенным и все годы работающим газовым отоплением, разведённым водопроводом и канализацией, 15 кВт мощности электрики заведенной в дом, скважиной и септиком, из кирпича 38 см и 5см пенопласта под барашком. Строилось это в 2007 - 2008 гг. и первые покупатели платили 2500 долларов за метр.Сколько вложить в ремонт до состояния гостей заводить не стыдно - индивидуальное дело каждого, но меньше 400 долларов на метре с украинской мебелью не вижу как. Трава во дворе стоит где то по 1000 долларов за сотку. Но это все по бедному, чтобы было чистенько.Так что каждый купивший за 300-350 долларов сверху вкинет думаю минимум 800 долларов в ремонт, но скорее 1000+, потому что дома от500 м бедные не покупают.

