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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 23:43
Рыба-сом написав: rjkz написав: Рыба-сом написав:ЗЫ Кстати, дома тут 3-5 этажей в прицентралье (как там башни на массивах - не знаю) строят новые преимущественно по монолитной технологии - все стены, в т.ч. внешние, заливают в опалубки. Это так дешевле или какие-то есть преимущества перед православным керамо- или пеноблоком?
ЗЗЫ Новый тренд в виде жлобокопий Эйфелевой башни и Триумфальной арки тоже где-то зарубежом наши девелоперы подсмотрели?
Лас-Вегас. Серьезно.
А, ну да
Касательно выделенного не подскажете? Экономия или есть какие-то преимущества?
Дома по такой технологии очень хорошо переносят артобстрел. Видимо, что-то знают
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Damien
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Додано: Вів 22 вер, 2020 00:26
airmax78 написав: rjkz написав:
А! Забыл! Они стояли с опахалами возле каждого по 2. Итого - 24 человека на кладку 20 кирпичей за 2 часа.
Я серьезно про 8 человек написал. Сказать что я был аху...удивлен - это ничего не сказать. Заказчик, правда был сверхденежный - это не жилое строительство. Компания на тот момент имела капитализацию в десятки миллиардов негривен. 20+ лет назад.
Эта бригада мне стены внутренние строила. А Хьюм еще спрашивает - почему так дорого.
А Парк Авеню и прочие Г9а не эта же бригада до ума и лоска МОПов доводила?
Почём в Парк Авеню то цены за метр были в 12м году или когда вы в соседи к Унуноктию собрались? А сейчас? Еще не на уровне соседних "министерских" кирпичных 9ти этажек?
И сколько там квартплата за метр шоб МОП и в 30ти летие б*** как кота яйки?
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барабашов
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Додано: Вів 22 вер, 2020 00:33
adeges написав: airmax78 написав: antey1969 написав:
Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад
В каком состоянии? Ещё минимум столько же до бомж-ремонта и полтос сверху чтоб хоть трава и мангал во дворе были?
Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены?
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барабашов
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Додано: Вів 22 вер, 2020 03:18
барабашов написав:
Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены?
А на что кладут монолит, неужели на армопояс?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Вів 22 вер, 2020 06:22
барабашов написав: adeges написав: airmax78 написав:
Ну это тоже было прогнозируемо, как и сиюминутный, коротко живущий спрос на дома в пригороде.
у знакомого в коттеджном городке продали последние 10 домов площадями от 500 м которые продавались с 2008 года. так что спрос прошел, а инвестор все таки продал. тут конечно вопрос за что, но явно дороже 200 долларов за метр, которые он просил за них 1.5 года назад
В каком состоянии? Ещё минимум столько же до бомж-ремонта и полтос сверху чтоб хоть трава и мангал во дворе были?
Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены?
В состоянии с штукатуркой, разведенным и все годы работающим газовым отоплением, разведённым водопроводом и канализацией, 15 кВт мощности электрики заведенной в дом, скважиной и септиком, из кирпича 38 см и 5см пенопласта под барашком. Строилось это в 2007 - 2008 гг. и первые покупатели платили 2500 долларов за метр.
Сколько вложить в ремонт до состояния гостей заводить не стыдно - индивидуальное дело каждого, но меньше 400 долларов на метре с украинской мебелью не вижу как. Трава во дворе стоит где то по 1000 долларов за сотку. Но это все по бедному, чтобы было чистенько.
Так что каждый купивший за 300-350 долларов сверху вкинет думаю минимум 800 долларов в ремонт, но скорее 1000+, потому что дома от500 м бедные не покупают.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 22 вер, 2020 10:10
adeges написав: барабашов написав:
В каком состоянии? Ещё минимум столько же до бомж-ремонта и полтос сверху чтоб хоть трава и мангал во дворе были?
Монолит или плиты 70х годов с забора заброшенного завода прямо на газоблок поклАдены?
В состоянии с штукатуркой, разведенным и все годы работающим газовым отоплением, разведённым водопроводом и канализацией, 15 кВт мощности электрики заведенной в дом, скважиной и септиком, из кирпича 38 см и 5см пенопласта под барашком. Строилось это в 2007 - 2008 гг. и первые покупатели платили 2500 долларов за метр.
Попробую угадать. Городок по находится по житомирской трассе ?
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baraka
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:17
Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 22 вер, 2020 11:35
Жека79 написав:
Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Куплена в 200х..2009 за скільки?
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2
Додано: Вів 22 вер, 2020 11:45
Жека79 написав:
Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Это всё та единичка на олевской или клавдиевской, которую вы подариле маме? А потом забыли про неё?)
Странно,на моей памяти вы её уже 3-й раз продаёте((
Летом продалась в монолитном доме заполнение краснвй кирпич,метраж 41,ремонт мощный, дом свежее,осталась кухня,вся техника, бойлер,окна в зелёный двор, этаж средний,покупателю надо было уплатить 37200,все остальные расходы на продавце.
Висела в продаже почти квартал, давали в основном не больше 33, за сколько точно продалась не могу сказать, но думаю макс. за 35.
Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:09
somilitark написав: Жека79 написав:
Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Это всё та единичка на олевской или клавдиевской, которую вы подариле маме? А потом забыли про неё?)
Странно,на моей памяти вы её уже 3-й раз продаёте((
Летом продалась в монолитном доме заполнение краснвй кирпич,метраж 41,ремонт мощный, дом свежее,осталась кухня,вся техника, бойлер,окна в зелёный двор, этаж средний,покупателю надо было уплатить 37200,все остальные расходы на продавце.
Висела в продаже почти квартал, давали в основном не больше 33, за сколько точно продалась не могу сказать, но думаю макс. за 35.
Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Все верно, это та единичка на Олевской. И да это та единичка которую я подарил маме и с которой она забирала деньги за аренду. Я бы вас попросил привести скрины или цитаты о том где я ее уже 3-й раз продаю, но не буду вас публично садить в лужу так как у меня провалов в памяти нету и я знаю сколько и что я продаю. В виду того что туда очень неудобно ей ездить стало, я принял решение от нее избавиться. Я могу сейчас сюда выкатить нотариальный договор о продаже, с суммой сделки, сделка была вчера, и мы бы тут очень быстро разобрались про сказки венского леса,благо сделка была по рыночной стоимости. Но если честно нет желания даже тратить на вас свое время. Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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