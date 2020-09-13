Додано: Вів 22 вер, 2020 11:17

Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.

За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------