RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5277527852795280

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:19

  flyman написав:
  Жека79 написав:Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.

Куплена в 200х..2009 за скільки?

60-65к
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:21

Жека79
Мы ФФФсе риэлтАры
ФФФсе тут риэлтОры
Ващще все загонялы в бИтон
З-з-з-з-зззззз...
А Минская подорожает!
Купил за 200 - продам за 500 !
Графики потом выклАм :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
Повідомлень: 1812
З нами з: 16.06.15
Подякував: 178 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:27

  барабашов написав:Жека79
Мы ФФФсе риэлтАры
ФФФсе тут риэлтОры
Ващще все загонялы в бИтон
З-з-з-з-зззззз...
А Минская подорожает!
Купил за 200 - продам за 500 !
Графики потом выклАм :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Чего это тебя так плющит? Минская падала с рынком в 2014-2015, росла с рынком в 2016-2019 и снова падает с рынком в 2020-202Х.

А замечание было сделано абсолютно корректное! Квартира - не пирожок с капустой, который продается за несколько часов. Следовательно, нарратив выглядит как загон даже если имело место редкое исключение из правила. Нужно понимать, что подача такого кейса за новость с полей без подачи сотен других об экспозиции больше полугода, является открытой манипуляцией
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7477
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:32

  zРадио написав: Следовательно, нарратив выглядит как загон


Простите а какой загон? и куда? я тут смотрю параноя начинает прогрессировать
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 25.12.14
Подякував: 395 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:47

  Жека79 написав:
  zРадио написав: Следовательно, нарратив выглядит как загон


Простите а какой загон? и куда? я тут смотрю параноя начинает прогрессировать


В последний вагон уходящего поезда (с) Куда ж еще...

Я временами посматриваю на количество страниц объявлений о продаже на OLX. Показатель неточный, конечно, но о динамике предложения красноречиво говорит - оно неприрывно растет с апреля. В таких условиях продать за день можно только по цене существенно ниже рынка. Но у вас она скорее похожа на цену существенно выше рынка...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 вер, 2020 12:49, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7477
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:48

  Жека79 написав:
  zРадио написав: Следовательно, нарратив выглядит как загон


Простите а какой загон?

Обыкновенный и классический,называется он просто:будеттолькодорожать всегда, другие рылы сразу лайкнули,мёд на устах, сладко((
И тот факт,что вокруг в районе по 1000 за метр просятся и стартуют,с новой кухней,мебелью,вы упорно игнорируете,главное прокричать дорожай на бабушатники и все в восторге :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11505
З нами з: 30.12.09
Подякував: 354 раз.
Подякували: 2806 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 12:54

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:
  Жека79 написав:Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.

Куплена в 200х..2009 за скільки?

60-65к

Продешевив, особливо якщо "в 1й же день" :shock:
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21648
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 1575 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5277527852795280
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1918, 1919, 1920
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19198 3183587
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 вер, 2020 07:38
Мизантрóп
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 227470
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206171
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20618)
22.09.2020 12:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.