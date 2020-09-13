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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 вер, 2020 12:19
flyman написав: Жека79 написав:
Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Куплена в 200х..2009 за скільки?
60-65к
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:21
Жека79
Мы ФФФсе риэлтАры
ФФФсе тут риэлтОры
Ващще все загонялы в бИтон
З-з-з-з-зззззз...
А Минская подорожает!
Купил за 200 - продам за 500 !
Графики потом выклАм
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:27
барабашов написав:Жека79
Мы ФФФсе риэлтАры
ФФФсе тут риэлтОры
Ващще все загонялы в бИтон
З-з-з-з-зззззз...
А Минская подорожает!
Купил за 200 - продам за 500 !
Графики потом выклАм
Чего это тебя так плющит? Минская падала с рынком в 2014-2015, росла с рынком в 2016-2019 и снова падает с рынком в 2020-202Х.
А замечание было сделано абсолютно корректное! Квартира - не пирожок с капустой, который продается за несколько часов. Следовательно, нарратив выглядит как загон даже если имело место редкое исключение из правила. Нужно понимать, что подача такого кейса за новость с полей без подачи сотен других об экспозиции больше полугода, является открытой манипуляцией
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:32
zРадио написав:
Следовательно, нарратив выглядит как загон
Простите а какой загон? и куда? я тут смотрю параноя начинает прогрессировать
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:47
Жека79 написав: zРадио написав:
Следовательно, нарратив выглядит как загон
Простите а какой загон? и куда? я тут смотрю параноя начинает прогрессировать
В последний вагон уходящего поезда (с) Куда ж еще...
Я временами посматриваю на количество страниц объявлений о продаже на OLX. Показатель неточный, конечно, но о динамике предложения красноречиво говорит - оно неприрывно растет с апреля. В таких условиях продать за день можно только по цене существенно ниже рынка. Но у вас она скорее похожа на цену существенно выше рынка...
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 22 вер, 2020 12:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:48
Жека79 написав: zРадио написав:
Следовательно, нарратив выглядит как загон
Простите а какой загон?
Обыкновенный и классический,называется он просто:будеттолькодорожать всегда, другие рылы сразу лайкнули,мёд на устах, сладко((
И тот факт,что вокруг в районе по 1000 за метр просятся и стартуют,с новой кухней,мебелью,вы упорно игнорируете,главное прокричать дорожай на бабушатники и все в восторге
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 12:54
Рыба-сом написав: flyman написав: Жека79 написав:
Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Куплена в 200х..2009 за скільки?
60-65к
Продешевив, особливо якщо "в 1й же день"
https://fi202x.blogspot.com/
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2
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:01
somilitark написав: Жека79 написав: zРадио написав:
Следовательно, нарратив выглядит как загон
Простите а какой загон?
Обыкновенный и классический,называется он просто:будеттолькодорожать всегда, другие рылы сразу лайкнули,мёд на устах, сладко((
И тот факт,что вокруг в районе по 1000 за метр просятся и стартуют,с новой кухней,мебелью,вы упорно игнорируете,главное прокричать дорожай на бабушатники и все в восторге
Я спрошу еще раз- нотариальный договор на сумму сделки и квитанция из банка о снятии денег за продажу квартиры в качестве аргумента устроит? Если да- я выкладываю, затираю фамилию, оставлю вам улицу и номер дома- чтобы вы были уверены. Если там все так как я говорю- вы признаете что вы балабол и покидаете ветку на 2 года.
Пс. вообще то у меня тоже была кухня и мебель, и представьте даже бойлер, так как квартира более 11 лет была в аренде.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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