Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:.. Опять расхожие фразы, противоречащие статистике и самим же мантрам об уменьшении предложения вследствие "значительного падения ввода"
вы меня с кем то путаете - такими мантрами не размахивал ). Но очевидный факт игнорировать бесполезно - чем больше людей в локации, тем выше матожидание того, что кто-то из них будет что-то менять в своей жизни. факты про "значительное падение ввода", равно как и "закладка новых объектов" имеют определенную инертность и лаг во времени. Также не все готовы на падающем рынке выставлять дорогие объекты и порадовать вас очередной страницей ОЛХ. Слишком много факторов, что превращает рынок в предмет исследований теории хаоса. Но ее догмы я успел за ..надцать лет подзабыть
zРадио написав:.. Опять расхожие фразы, противоречащие статистике и самим же мантрам об уменьшении предложения вследствие "значительного падения ввода"
вы меня с кем то путаете - такими мантрами не размахивал ). Но очевидный факт игнорировать бесполезно - чем больше людей в локации, тем выше матожидание того, что кто-то из них будет что-то менять в своей жизни. факты про "значительное падение ввода", равно как и "закладка новых объектов" имеют определенную инертность и лаг во времени. Также не все готовы на падающем рынке выставлять дорогие объекты и порадовать вас очередной страницей ОЛХ. Слишком много факторов, что превращает рынок в предмет исследований теории хаоса. Но ее догмы я успел за ..надцать лет подзабыть
Замечание про мантры не вам было адресовано. Вам - про расхожие фразы и статистику. А последняя говорит об отрицательном приросте населения Киева - иммигранты уже не перекрывают естественную убыль и эмигрантов, перебирающихся из города в область. Население Киева в 2020-2021 уменьшится и за счет бедных понаехов, потерявших работу и вынужденных вернуться домой, и за счет богатых, переселившихся в частные дома подальше от карантинных обременений
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 вер, 2020 13:30, всього редагувалось 3 разів.
antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры. Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы. Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах
Тернопіль: зав'ядання не за виявлено, цвіте і пахне, новобудови запускаються, будуються і ростуть як гриби після рясного доща.
zРадио написав:..иммигранты уже не перекрывают естественную убыль и эмигрантов, перебирающихся из города в область
ну как сказать. Подобную статистику я бы рассматривал комплексно - вместо с динамикой численности экономически активного населения в регионе, и прочей занятостью. В моем бизнесе всегда все чОтко: много машин на дорогах = хорошая выручка фирмы, мало - наоборот Хоть убейся. Бензином я не торгую ))
Serg-ik написав:Накинулись все на человека вместо того, чтобы проверить Квартира есть https://ua.m2bomber.com/obj/667676530/v ... z-komissii бойлер есть, цена совпадает Жаль, что арендатор мучился на таком узком диванчике
Непогана квартира, і стан ремонту цілком задовільний. зРадіо би на той диванчик, на місяць прикути би)))
somilitark написав:хата была почти бабушатник
Нічого собі "бабушатник"! Пан Сомік ніколи не бачив справжніх "бабушатників"??? _______________
Автор знищив об,яву. Правильно, нічого світити свій номер телефону усіляким казлам, які лише люто заздрять.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 вер, 2020 13:56, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
flyman написав:quote="5062210:Жека79"Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика. За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день./quote Куплена в 200х..2009 за скільки?
Жека79 написав:Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика. За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.
Куплена в 200х..2009 за скільки?
60-65к
Арендой за 11 лет больше половины этой суммы отбито?