RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5279528052815282>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:12

  zРадио написав:Чего это тебя так плющит?

Дійсно, людина дала інформацію про продаж квартири. Чому тебе так плющить????

  zРадио написав:Я временами посматриваю на количество страниц объявлений о продаже на OLX.

Навіщо?????
зРадіо, ти купляєш чи продаєш нерухомість???
Чи тут розводиш хаос і відпрацьовуєш зарплату?

P.S. На ріелтора ти не схожий, ну зовсім не схожий.
Чомусь твоя риторика і мовна стилістика - нагадує московитських троллів з Ольгіно.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 вер, 2020 13:32, всього редагувалось 6 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21584
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:13

  zРадио написав:..
Опять расхожие фразы, противоречащие статистике и самим же мантрам об уменьшении предложения вследствие "значительного падения ввода"

вы меня с кем то путаете - такими мантрами не размахивал ). Но очевидный факт игнорировать бесполезно - чем больше людей в локации, тем выше матожидание того, что кто-то из них будет что-то менять в своей жизни.
факты про "значительное падение ввода", равно как и "закладка новых объектов" имеют определенную инертность и лаг во времени. Также не все готовы на падающем рынке выставлять дорогие объекты и порадовать вас очередной страницей ОЛХ.
Слишком много факторов, что превращает рынок в предмет исследований теории хаоса. Но ее догмы я успел за ..надцать лет подзабыть
sequence
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 29.12.15
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:23

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Опять расхожие фразы, противоречащие статистике и самим же мантрам об уменьшении предложения вследствие "значительного падения ввода"

вы меня с кем то путаете - такими мантрами не размахивал ). Но очевидный факт игнорировать бесполезно - чем больше людей в локации, тем выше матожидание того, что кто-то из них будет что-то менять в своей жизни.
факты про "значительное падение ввода", равно как и "закладка новых объектов" имеют определенную инертность и лаг во времени. Также не все готовы на падающем рынке выставлять дорогие объекты и порадовать вас очередной страницей ОЛХ.
Слишком много факторов, что превращает рынок в предмет исследований теории хаоса. Но ее догмы я успел за ..надцать лет подзабыть


Замечание про мантры не вам было адресовано. Вам - про расхожие фразы и статистику. А последняя говорит об отрицательном приросте населения Киева - иммигранты уже не перекрывают естественную убыль и эмигрантов, перебирающихся из города в область. Население Киева в 2020-2021 уменьшится и за счет бедных понаехов, потерявших работу и вынужденных вернуться домой, и за счет богатых, переселившихся в частные дома подальше от карантинных обременений
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 22 вер, 2020 13:30, всього редагувалось 3 разів.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7480
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 3093 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:26

  antey1969 написав:Посмотрел на некрупные областные центры.
Новостройки, всколыхнувшиеся там было в 14-15 годах, сейчас либо увяли, либо достроены, новых запускают единицы.
Можно сказать, что миниобластные - все, платежеспособный спрос там на новострой иссякает просто на глазах

Тернопіль: зав'ядання не за виявлено, цвіте і пахне, новобудови запускаються, будуються і ростуть як гриби після рясного доща.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21648
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:вообще то у меня тоже была кухня и мебель, и представьте даже бойлер, так как квартира более 11 лет была в аренде.

Накинулись все на человека вместо того, чтобы проверить
Квартира есть
https://ua.m2bomber.com/obj/667676530/v ... z-komissii
бойлер есть, цена совпадает
Жаль, что арендатор мучился на таком узком диванчике

Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11250
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:30

  zРадио написав:..иммигранты уже не перекрывают естественную убыль и эмигрантов, перебирающихся из города в область

ну как сказать. Подобную статистику я бы рассматривал комплексно - вместо с динамикой численности экономически активного населения в регионе, и прочей занятостью.
В моем бизнесе всегда все чОтко: много машин на дорогах = хорошая выручка фирмы, мало - наоборот
Хоть убейся. Бензином я не торгую ))
sequence
 
Повідомлень: 4037
З нами з: 29.12.15
Подякував: 701 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:31

  Serg-ik написав:Накинулись все на человека вместо того, чтобы проверить
Квартира есть
https://ua.m2bomber.com/obj/667676530/v ... z-komissii
бойлер есть, цена совпадает
Жаль, что арендатор мучился на таком узком диванчике


Непогана квартира, і стан ремонту цілком задовільний.
зРадіо би на той диванчик, на місяць прикути би)))

  somilitark написав:хата была почти бабушатник

Нічого собі "бабушатник"!
Пан Сомік ніколи не бачив справжніх "бабушатників"???
_______________

Автор знищив об,яву. Правильно, нічого світити свій номер телефону усіляким казлам, які лише люто заздрять.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 22 вер, 2020 13:56, всього редагувалось 5 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21584
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тернопіль: зав'ядання не за виявлено, цвіте і пахне, новобудови запускаються, будуються і ростуть як гриби після рясного доща.

Где-то заплакала расстроенная колбаска. После ещё и Полтавы, она этого не переживет.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3091
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1130 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:51

  flyman написав:
  Рыба-сом написав:
  flyman написав:quote="5062210:Жека79"Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день./quote
Куплена в 200х..2009 за скільки?

60-65к

Продешевив, особливо якщо "в 1й же день" :shock:

Блін, ну тоді інші реалії були, інші ціни. 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:57

  Рыба-сом написав:
  flyman написав:
  Жека79 написав:Вести с полей. Продана 1 комн панелька от дбк-4 в доме 2009 года. метраж 42.5метра, локация-жесткие ипеня Академгородка. Жилое состояние, ремонт в квартире еще от застройщика.
За 39.500 была выставлена и продана в первый же день просмотров. Без торга. В тот же день было еще 2 предложения за 37 и 37.5-задаток хотели давать в тот же день.

Куплена в 200х..2009 за скільки?

60-65к

Арендой за 11 лет больше половины этой суммы отбито?
барабашов
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 16.06.15
Подякував: 179 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5279528052815282>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1918, 1919, 1920
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19196 3183663
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 21:02
PrimusInterPares
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 227472
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206174
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20626)
22.09.2020 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.