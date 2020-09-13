Додано: Вів 22 вер, 2020 13:13

zРадио написав: ..

Опять расхожие фразы, противоречащие статистике и самим же мантрам об уменьшении предложения вследствие "значительного падения ввода" ..Опять расхожие фразы, противоречащие статистике и самим же мантрам об уменьшении предложения вследствие "значительного падения ввода"

вы меня с кем то путаете - такими мантрами не размахивал ). Но очевидный факт игнорировать бесполезно - чем больше людей в локации, тем выше матожидание того, что кто-то из них будет что-то менять в своей жизни.факты про "значительное падение ввода", равно как и "закладка новых объектов" имеют определенную инертность и лаг во времени. Также не все готовы на падающем рынке выставлять дорогие объекты и порадовать вас очередной страницей ОЛХ.Слишком много факторов, что превращает рынок в предмет исследований теории хаоса. Но ее догмы я успел за ..надцать лет подзабыть