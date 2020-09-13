Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:59
Serg-ik написав:
Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском?
В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит.
Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк
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Жека79
в Вів 22 вер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Вів 22 вер, 2020 13:59
Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних.
Більше читайте тут:
https://tsn.ua/kyiv/u-kiyivskomu-metro- ... 30342.html
change_pm
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:00
барабашов написав:
Арендой за 11 лет больше половины этой суммы отбито?
Вопрос к (экс-)владельцу, наверное
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:01
change_pm написав: Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних.
То понаєхи і заробітчани, їх не внесли в бази
Faceless
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:05
Hotab написав: flyman написав:
Тернопіль: зав'ядання не за виявлено, цвіте і пахне, новобудови запускаються, будуються і ростуть як гриби після рясного доща.
Где-то заплакала расстроенная колбаска. После ещё и Полтавы, она этого не переживет.
Если брать в среднем по рынку, то доходность аренды в Полтаве ниже Киева. Получать 100 аренд могут не многие...
А это свидетельствует о динамике строек, объеме старого жилого фонда и динамике населения. Пропорция: строят/прирост населения в Полтаве хуже чем в Киеве.
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Сетевая гигиена:
не переходить на личности
Loft
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:09
Жека79 написав:
Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.
Продолжайте давать актуальную информацию и не обращайте ни на кого внимания.
hume
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:30
hume написав: Жека79 написав:
Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.
Продолжайте давать актуальную информацию и не обращайте ни на кого внимания.
Ну и ещё подбодрите кореша,все неудобные вопросы и замечания Фейлис удалит на корню,чтобы ещё один ронимый мальчик не обижался до истерики
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Вів 22 вер, 2020 14:33
Faceless написав: change_pm написав: Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних.
То понаєхи і заробітчани, їх не внесли в бази
Фейслес, забаньте Акурта на цій гілці!
У нього є свій персональний форум , най там флудить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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