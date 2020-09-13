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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5279528052815282

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:59

  Serg-ik написав:
Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском?


В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит.
Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 22 вер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:59

Що у вас там відбувається???

Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних.
:shock:
Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyivskomu-metro- ... 30342.html
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Арендой за 11 лет больше половины этой суммы отбито?

Вопрос к (экс-)владельцу, наверное ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

change_pm написав:
Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних.
:shock:


То понаєхи і заробітчани, їх не внесли в бази :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  flyman написав:Тернопіль: зав'ядання не за виявлено, цвіте і пахне, новобудови запускаються, будуються і ростуть як гриби після рясного доща.

Где-то заплакала расстроенная колбаска. После ещё и Полтавы, она этого не переживет.
Если брать в среднем по рынку, то доходность аренды в Полтаве ниже Киева. Получать 100 аренд могут не многие...

А это свидетельствует о динамике строек, объеме старого жилого фонда и динамике населения. Пропорция: строят/прирост населения в Полтаве хуже чем в Киеве.

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:09

  Жека79 написав: Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.

Продолжайте давать актуальную информацию и не обращайте ни на кого внимания.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:30

  hume написав:
  Жека79 написав: Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.

Продолжайте давать актуальную информацию и не обращайте ни на кого внимания.

Ну и ещё подбодрите кореша,все неудобные вопросы и замечания Фейлис удалит на корню,чтобы ещё один ронимый мальчик не обижался до истерики :mrgreen:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:33

  Faceless написав:
change_pm написав:
Від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро — це мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати за базами даних.
:shock:


То понаєхи і заробітчани, їх не внесли в бази :mrgreen:

Фейслес, забаньте Акурта на цій гілці!
У нього є свій персональний форум , най там флудить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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