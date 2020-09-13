RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5280528152825283>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:59

  Serg-ik написав:
Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском?


В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит.
Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 22 вер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3519
З нами з: 25.12.14
Подякував: 395 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:Арендой за 11 лет больше половины этой суммы отбито?

Вопрос к (экс-)владельцу, наверное ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1789
З нами з: 29.11.16
Подякував: 1155 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
3
3
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Hotab написав:
  flyman написав:Тернопіль: зав'ядання не за виявлено, цвіте і пахне, новобудови запускаються, будуються і ростуть як гриби після рясного доща.

Где-то заплакала расстроенная колбаска. После ещё и Полтавы, она этого не переживет.
Если брать в среднем по рынку, то доходность аренды в Полтаве ниже Киева. Получать 100 аренд могут не многие...

А это свидетельствует о динамике строек, объеме старого жилого фонда и динамике населения. Пропорция: строят/прирост населения в Полтаве хуже чем в Киеве.

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 589
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:09

  Жека79 написав: Для себя в очередной раз убедился что писать тут это очень неблагодарное дело, возвращаюсь в режим читателя и общением с некоторыми адекватными форумчанами в личке.

Продолжайте давать актуальную информацию и не обращайте ни на кого внимания.
hume
 
Повідомлень: 6721
З нами з: 27.12.12
Подякував: 682 раз.
Подякували: 1102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:33

  Loft написав:Получать 100 аренд могут не многие...

Немає ніде ніяких 100 оренд за ціну квартири!
Це надто дорога оренда)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21584
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:38

Рынок таки меняется
Семья.
Друзья.
Не важно, какой у вас статус. Места хватит всем.
Главное, что у каждого есть личное пространство. Хорошие условия и чисто. Вся мебель, техника, бойлер и бонусом есть телевизор в каждой комнате.
Трёхкомнатная квартира в аренду на Харьковском шоссе,148 в аренду. Укомплектована всем необходимым.
Приходите!
8 500 гривен или лучшее предложение

Трёшка..
https://rieltor.ua/flats-rent/view/9620144/
А раньше: с детьми, животными-не беспокоить
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11252
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 14:55

  Serg-ik написав:А раньше: с детьми, животными-не беспокоить

Cержик, скоро орендодавці будуть доплачувати орендарям за те, що ті живуть в їхніх квартирах і охороняють їх від циган і гопніків.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21584
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1231 раз.
Подякували: 2217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:05

  Serg-ik написав:Рынок таки меняется
Семья.
Друзья.
Не важно, какой у вас статус. Места хватит всем.
Главное, что у каждого есть личное пространство. Хорошие условия и чисто. Вся мебель, техника, бойлер и бонусом есть телевизор в каждой комнате.
Трёхкомнатная квартира в аренду на Харьковском шоссе,148 в аренду. Укомплектована всем необходимым.
Приходите!
8 500 гривен или лучшее предложение

Трёшка..
https://rieltor.ua/flats-rent/view/9620144/
А раньше: с детьми, животными-не беспокоить

Там ключевое "или лучшее предложение".
Прийти чтобы нарваться на рыл-аукцион? Этот развод давно гуляет в продажах неликвида, теперь похоже и до аренды дополз.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9909
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2714 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:09

  Frant написав:
  Serg-ik написав:А раньше: с детьми, животными-не беспокоить

Cержик, скоро орендодавці будуть доплачувати орендарям за те, що ті живуть в їхніх квартирах і охороняють їх від циган і гопніків.


Объявление по ссылке уже не загружается.

А по факту цены на самое доступное переписывают вверх. Однокомнатные в "советском состоянии" уверенно добавили 500-1000 грн. по сравнению с началом лета.
vladimir07
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 30.01.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:Этот развод давно гуляет в продажах неликвида
каков процесс развода и В чём его суть?
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11252
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1060 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5280528152825283>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1918, 1919, 1920
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19196 3183742
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 вер, 2020 21:02
PrimusInterPares
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 227475
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206181
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.