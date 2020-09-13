Додано: Вів 22 вер, 2020 13:59

Serg-ik написав:

Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском? Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском?

В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит.Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк