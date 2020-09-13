Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав: Вопрос в другом: почему продали? Уже инвестнули в какую-то двуху-трёху, ДБК-4 на Балтийском?
В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит. Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк
Востаннє редагувалось Жека79 в Вів 22 вер, 2020 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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