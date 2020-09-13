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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:14
Читал, что там всего 650 метров до мусоросжигательного завода. Еще были проблемы с целевым назначением участка земли на котором идет стройка - якобы назначение участка для строительства офисного центра.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:35
somilitark написав:
Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:51
Serg-ik написав: antey1969 написав:
Этот развод давно гуляет в продажах неликвида
каков процесс развода и В чём его суть?
Сгоняют на просмотр как можно больше хомячков.
Среди них затесывается пара рыл. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх.
Развод простой как наперстки.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 15:54
antey1969 написав:
..
.. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх.
Развод простой как наперстки.
- вы будете участвовать в групповом сексе? - озвучьте участников! - я, вы и ваша жена - не, не буду! - тогда я вас вычеркиваю!
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