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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5280528152825283

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:14

  Жека79 написав:В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит.
Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Читал, что там всего 650 метров до мусоросжигательного завода. Еще были проблемы с целевым назначением участка земли на котором идет стройка - якобы назначение участка для строительства офисного центра.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:35

  somilitark написав:Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса :mrgreen:


Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:51

  Serg-ik написав:
  antey1969 написав:Этот развод давно гуляет в продажах неликвида
каков процесс развода и В чём его суть?

Сгоняют на просмотр как можно больше хомячков.
Среди них затесывается пара рыл. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх.
Развод простой как наперстки.
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 15:54

  antey1969 написав:..
.. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх.
Развод простой как наперстки.

- вы будете участвовать в групповом сексе? - озвучьте участников! - я, вы и ваша жена - не, не буду! - тогда я вас вычеркиваю!
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