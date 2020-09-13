Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит. Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк
Читал, что там всего 650 метров до мусоросжигательного завода. Еще были проблемы с целевым назначением участка земли на котором идет стройка - якобы назначение участка для строительства офисного центра.
somilitark написав:Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).
antey1969 написав:Этот развод давно гуляет в продажах неликвида
каков процесс развода и В чём его суть?
Сгоняют на просмотр как можно больше хомячков. Среди них затесывается пара рыл. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх. Развод простой как наперстки.
antey1969 написав:Этот развод давно гуляет в продажах неликвида
каков процесс развода и В чём его суть?
Сгоняют на просмотр как можно больше хомячков. Среди них затесывается пара рыл. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх. Развод простой как наперстки.
хм. для комиссии с аренды три рыла на одной квартире-слишком много в сравнении с наваром Для продажи-тоже как то не подходит формат тусовки, на продажу смотрят долго, основательно и не все сразу...А рассказывать что до или после вас были покупатели с более высокой ценой можно всегда
Я не стал-бы оперировать данными от НАШЕГО госстата как чем-то имеющим отношение к реальности. Во-первых, они оперируют только официальными данными, во-вторых, даже по определению ВВП еще несколько лет назад они использовали несколько методик, которые могли нарисовать и рост и падение, а уж по всему остальному - как сорока на хвосте принесет. В третьих, они функционируют ради функционирования, а не для результата. Да, используя одну и ту-же методику на протяжении какого-то времени, можно получить данные, по которым нарисовать график. И даже если ВДРУГ кривая этого графика будет иметь те-же очертания, которые имел-бы реальный график, то цифры будут отличаться очень существенно. Это обусловлено помимо погрешностей методик обработки данных также некачественным сбором данных, огромной тенизацией экономики в целом и доходов в частности. Простой пример, буквально вчера смотрел по зомбоящику новости. Не помню, кажется по СТБ. Сюжет о ценах аренды в Киеве. И приводят цены. При этом в сюжет включают мнение "специалиста по недвижимости" (иными словами риелтора), который озвучивает цены в лучшем случае начала года, а скорей даже пика прошлого года. Или открыли хотелки на ОЛХ. А сейчас нет такого практически, что увидел хотелку на ОЛХ, поставил такую-же цену и сдал. Потому что избыток предложения. И это сезон. А точнее - сезон не случился. И не в одном коронавирусе дело. Хотя и в нем тоже. Много настроили. Все "чистильщики обуви" ломанулись в лендлорды. Результат закономерен. Но он не на поверхности. Для того, чтобы это знать, надо или быть "профессиональным" арендатором или лендлордом, который прощупывает спрос (или сдает) именно в этот момент. Как госстат напишет в своем "отчете"? Откроют ОЛХ, сделают выборку хотелок по некоторым критериям и выдадут - "Средняя аренды квартиры в Киеве - 1Х000 грн в месяц". И по своему они будут правы. Но какой практический смысл в такой информации, если это "средняя температура по больнице"?
Serg-ik написав:хм. для комиссии с аренды три рыла на одной квартире-слишком много в сравнении с наваром Для продажи-тоже как то не подходит формат тусовки, на продажу смотрят долго, основательно и не все сразу...А рассказывать что до или после вас были покупатели с более высокой ценой можно всегда
имхо, не имеет смысла это анализировать на предмет поиска истины. лучше просто поверить, что это один из вариантов развода на повышение цены для внезапно заинтересовавшегося буратины.
Жека79 написав:В однухи. В ревуцкий. 2-й дом. Расписывать тут и объяснять почему именно 2-й дом а не 1-й и не 3-й не буду, кому надо тот для себя выяснит. Больше метраж и площадь, лучше планировки, новый дом уже с утепленным вентфасадом а не просто панель, счетчики уже будут и на отопление тоже, МЕТРО -7 минут пешком (а как показывает практика если метро в пешей доступности то сдать можно дороже) , со строительной отделкой, ПОХ лучше для аренды, и цена 29.300 была. Счас я так понимаю меня запишут в загонялы в бетон и ОП дбк
Читал, что там всего 650 метров до мусоросжигательного завода. Еще были проблемы с целевым назначением участка земли на котором идет стройка - якобы назначение участка для строительства офисного центра.
Так он же там жить не собирается. так же, как и до этого были рассказы о выгодном жк мордор. А арендаторы пусть дышат продуктами сгорания или пеплом, главное чтобы кеш вовремя приносили
antey1969 написав:Этот развод давно гуляет в продажах неликвида
каков процесс развода и В чём его суть?
Сгоняют на просмотр как можно больше хомячков. Среди них затесывается пара рыл. После просмотра всеми устраивают аукцион с повышением ставок, в процессе которого рылы осторожно двигают прайс вверх. Развод простой как наперстки.
Да, было такое когда-то - смотрела квартирку на Чистяковской. Была хозяйка, рыл и еще пара типа ищущих. пара начала повышать цену, я развернулась со словами - ок, уступаю Вам пальму первенства. Вот прям было четкое ощущение, что меня пытаются развести.