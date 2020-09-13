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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:41
rjkz написав:
Я не стал-бы оперировать данными от НАШЕГО госстата как чем-то имеющим отношение к реальности. Во-первых, они оперируют только официальными данными, во-вторых, даже по определению ВВП еще несколько лет назад они использовали несколько методик, которые могли нарисовать и рост и падение, а уж по всему остальному - как сорока на хвосте принесет.
Позвольте поправить - методика одна и та же без малого 20 лет. А в ней есть разные инструменты - да, это, действительно, так. И используются они также без малого 20 лет, и именно для того, чтобы точность оценки была наивысшей из доступных
rjkz написав:
В третьих, они функционируют ради функционирования, а не для результата.
В любом случае их результат в десятки раз точнее, чем мои, ваши и чьи бы то ни были частные наблюдения. Я готов рассматривать альтернативную статистику, за которой стоят выборки данных, но когда мне говорят "Госстат - неточный инструмент, поэтому слушай, что я тебе говорю", без смеха это воспринимать невозможно.
Это не про вас, разумеется, но здесь есть такие, притом, что они - абсолютные никто для того, чтобы делать какие-либо обобщения. Например, обыватель, прогулявшийся в супермаркет за набором продуктом, составляющим 1/10000 ассортимента, и утверждающий, что "инфляция зашкаливает"...
rjkz написав:
Да, используя одну и ту-же методику на протяжении какого-то времени, можно получить данные, по которым нарисовать график. И даже если ВДРУГ кривая этого графика будет иметь те-же очертания, которые имел-бы реальный график, то цифры будут отличаться очень существенно. Это обусловлено помимо погрешностей методик обработки данных также некачественным сбором данных, огромной тенизацией экономики в целом и доходов в частности.
Именно на динамику я и обратил внимание. Абсолюты в таблице выше - действительно, непоказательны.
rjkz написав:
Простой пример, буквально вчера смотрел по зомбоящику новости. Не помню, кажется по СТБ. Сюжет о ценах аренды в Киеве. И приводят цены. При этом в сюжет включают мнение "специалиста по недвижимости" (иными словами риелтора), который озвучивает цены в лучшем случае начала года, а скорей даже пика прошлого года. Или открыли хотелки на ОЛХ. А сейчас нет такого практически, что увидел хотелку на ОЛХ, поставил такую-же цену и сдал. Потому что избыток предложения. И это сезон. А точнее - сезон не случился. И не в одном коронавирусе дело. Хотя и в нем тоже. Много настроили. Все "чистильщики обуви" ломанулись в лендлорды.
Результат закономерен. Но он не на поверхности. Для того, чтобы это знать, надо или быть "профессиональным" арендатором или лендлордом, который прощупывает спрос (или сдает) именно в этот момент. Как госстат напишет в своем "отчете"? Откроют ОЛХ, сделают выборку хотелок по некоторым критериям и выдадут - "Средняя аренды квартиры в Киеве - 1Х000 грн в месяц". И по своему они будут правы. Но какой практический смысл в такой информации, если это "средняя температура по больнице"?
Тоже хороший пример!
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:43
Frant написав:Я не став би серйозно вивчати тенденціозне сміття, яке тягне на форум "експерт" зРадіо.
Чомусь він вельми нагадує засланого московитського казачка, мультиплікатора хаоса.
Тролль, до каких пор ты будешь обсуждать в каждом своем высере меня, а не сабж ветки?!
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:45
Natt написав:
Да, было такое когда-то - смотрела квартирку на Чистяковской. Была хозяйка, рыл и еще пара типа ищущих. пара начала повышать цену, я развернулась со словами - ок, уступаю Вам пальму первенства. Вот прям было четкое ощущение, что меня пытаются развести.
Я зіткнувся з подібним "аукціоном" пару років назад.
Ціна на квартиру була озвучена і прописана на ОЛХ. Трохи нижче середньоринкової.
Коли ж я прийшов на перегляд, ріелторша заявила, що ціна занижена, не кінцева, в справедлива ціна - вища. І скільки я можу дати?
Звісно, що в мене пропав інтерес.
________________
zРадио написав:
В любом случае их результат в десятки раз точнее, чем мои, ваши и чьи бы то ни были частные наблюдения.
zРадио написав:
Именно на динамику я и обратил внимание. Абсолюты в таблице выше - действительно, непоказательны.
Все таки - що правильно? Перше цитування чи друге?
Навіщо подавати якусь сумнівну інформацію, яка сама собі протирічить????
Востаннє редагувалось Frant
в Вів 22 вер, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:46
vano80 написав: vladimir07 написав:
Читал, что там всего 650 метров до мусоросжигательного завода. Еще были проблемы с целевым назначением участка земли на котором идет стройка - якобы назначение участка для строительства офисного центра.
Так он же там жить не собирается. так же, как и до этого были рассказы о выгодном жк мордор.
А арендаторы пусть дышат продуктами сгорания или пеплом, главное чтобы кеш вовремя приносили
Все так и есть. Только когда арендаторам рассказывают про чистый ирпенский воздух, кисельные берега и жизнь за окружной трассой то они почему то выбирают дышать продуктами сгорания. Странные какие то, да?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:49
zРадио написав: Frant написав:Я не став би серйозно вивчати тенденціозне сміття, яке тягне на форум "експерт" зРадіо.
Чомусь він вельми нагадує засланого московитського казачка, мультиплікатора хаоса.
Тролль, до каких пор ты будешь обсуждать в каждом своем высере меня, а не сабж ветки?!
Не нервуй, зРадіо!
Я не розумію, з якою ти тут метою. Ти не купляєш, не продаєш квартир і не здаєш в оренду
. Твоя інформація - зібрана з усіх усюд, і, як казав бравий вояк Швейк, "В більшості випадків вона гівна варта!"
Чому ти не відповів на моє попереднє питання?
Франт написав:
Навіщо?????
zРадио написав:
Я временами посматриваю на количество страниц объявлений о продаже на OLX.
зРадіо, ти купляєш чи продаєш нерухомість???
Чи тут розводиш хаос і відпрацьовуєш зарплату?
P.S. На ріелтора ти не схожий, ну зовсім не схожий.
Чомусь твоя риторика і мовна стилістика - нагадує московитських троллів з Ольгіно.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:52
Жека79 написав:
Только когда арендаторам рассказывают про чистый ирпенский воздух, кисельные берега и жизнь за окружной трассой то они почему то выбирают дышать продуктами сгорания. Странные какие то, да?
это их выбор.
в Ирпене реклама хоть адекватная.
вы ведь вряд ли пишете в объявлении про вонь от станции аэрации и мусорного завода.
у вас ведь в объявлении всё замечательно: метро, инфраструктура
приезжая дурилка может даже не почувствовать ничего, если при просмотре ветер будет юго-западный.
кстати, случались у вас рекламации из-за вони? задатки возвращаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:53
Жека79 написав:
..то они почему то выбирают дышать продуктами сгорания. Странные какие то, да?
не, не странные. Выхлопными дышать 3 часа день в пробках ничуть не лучше. А озонаторы/фильтры воздуха квартир пока никто не запретил
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:55
Frant написав: Natt написав:
Да, было такое когда-то - смотрела квартирку на Чистяковской. Была хозяйка, рыл и еще пара типа ищущих. пара начала повышать цену, я развернулась со словами - ок, уступаю Вам пальму первенства. Вот прям было четкое ощущение, что меня пытаются развести.
Я зіткнувся з подібним "аукціоном" пару років назад.
Ціна на квартиру була озвучена і прописана на ОЛХ. Трохи нижче середньоринкової.
Коли ж я прийшов на перегляд, ріелторша заявила, що ціна занижена, не кінцева, в справедлива ціна - вища. І скільки я можу дати?
Звісно, що в мене пропав інтерес.
А я продал однушку на похе в старой 16 этажке 40 метров. Поставил 39 тысяч. Посмотрели первые ушли. Посмотрели вторые ушли. Смотрит третий. В это время звонят смотревшие вторые и говорят будем брать. Я третьего разворачиваю со словами уже берут. Он чешит затылок и говорит -"даю на 500 больше". В это время звонит первый смотрящий и говорит -"беру". Я говорю, что сейчас дают на 500 больше. Он нервничает, говорит, что смотрел первый и его тапки)))) после нескольких минут препираний, говорит 0 " даю на 1000 больше".
Никаких рыл и разводов. Рынок.
История реальная и свежая.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 16:56
Yuri_T написав: Жека79 написав:
Только когда арендаторам рассказывают про чистый ирпенский воздух, кисельные берега и жизнь за окружной трассой то они почему то выбирают дышать продуктами сгорания. Странные какие то, да?
это их выбор.
в Ирпене реклама хоть адекватная.
вы ведь вряд ли пишете в объявлении про вонь от станции аэрации и мусорного завода.
у вас ведь в объявлении всё замечательно: метро, инфраструктура
приезжая дурилка может даже не почувствовать ничего, если при просмотре ветер будет юго-западный.
кстати, случались у вас рекламации из-за вони? задатки возвращаете?
О, поддержка подтянулась. Какая вонь? какое объявление?? какой просмотр?? какие задатки???
Я еще ничего не сдаю и не факт что буду вообще сдавать.
Да и вообще сложно что то сдавать и брать задаток в доме который будет сдаваться только через год.
А так да, реклама в Ирпене адекватная
Это очень смешно. Видел борд какого то жк в Ирпене, где написано что 20 минут до центра города.
Вот только наверно что то забыли указать, что это в новогоднюю ночь когда нет вообще машин, и если на педальку давить посильнее. Ну а так да, очень адекватно
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Вів 22 вер, 2020 17:25
vladimir07 написав:
somilitark написав:
Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).
З 50 на 42, це ріст?
https://fi202x.blogspot.com/
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