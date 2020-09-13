Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:А так да, реклама в Ирпене адекватная
Это очень смешно. Видел борд какого то жк в Ирпене, где написано что 20 минут до центра города. Вот только наверно что то забыли указать, что это в новогоднюю ночь когда нет вообще машин, и если на педальку давить посильнее. Ну а так да, очень адекватно
Сейчас в Ирпене с доставкой своей *опы на работу в Киев очень большая *опа, сорян за тавтологию. Народ воет. Так что офисному планктону сюда лучше не ехать.
Serg-ik написав:А раньше: с детьми, животными-не беспокоить
Cержик, скоро орендодавці будуть доплачувати орендарям за те, що ті живуть в їхніх квартирах і охороняють їх від циган і гопніків.
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А по факту цены на самое доступное переписывают вверх. Однокомнатные в "советском состоянии" уверенно добавили 500-1000 грн. по сравнению с началом лета.
В начале лета тот еще треш был. Знакомый рассказал, что 4 студентов снимали 2к на Трое и после начала карантина договорились с лендлордом платить ему 2500+комуналь (не ПО 2,5, а всего). Когда я ему сказал, что мне за последний месяц дали на 40% меньше рента, то сказал, что это я еще шикарно получил. Первые месяцы лета я даже не пытался сдавать квартиру. даже не давал бесплатные объявы. Не имело никакого смысла. Только в конце июля начал и в начале сентбря сдал. И это нижний ценовой сегмент новостроев.
Я не стал-бы оперировать данными от НАШЕГО госстата как чем-то имеющим отношение к реальности. Во-первых, они оперируют только официальными данными, во-вторых, даже по определению ВВП еще несколько лет назад они использовали несколько методик, которые могли нарисовать и рост и падение, а уж по всему остальному - как сорока на хвосте принесет. В третьих, они функционируют ради функционирования, а не для результата. Да, используя одну и ту-же методику на протяжении какого-то времени, можно получить данные, по которым нарисовать график. И даже если ВДРУГ кривая этого графика будет иметь те-же очертания, которые имел-бы реальный график, то цифры будут отличаться очень существенно. Это обусловлено помимо погрешностей методик обработки данных также некачественным сбором данных, огромной тенизацией экономики в целом и доходов в частности. Простой пример, буквально вчера смотрел по зомбоящику новости. Не помню, кажется по СТБ. Сюжет о ценах аренды в Киеве. И приводят цены. При этом в сюжет включают мнение "специалиста по недвижимости" (иными словами риелтора), который озвучивает цены в лучшем случае начала года, а скорей даже пика прошлого года. Или открыли хотелки на ОЛХ. А сейчас нет такого практически, что увидел хотелку на ОЛХ, поставил такую-же цену и сдал. Потому что избыток предложения. И это сезон. А точнее - сезон не случился. И не в одном коронавирусе дело. Хотя и в нем тоже. Много настроили. Все "чистильщики обуви" ломанулись в лендлорды. Результат закономерен. Но он не на поверхности. Для того, чтобы это знать, надо или быть "профессиональным" арендатором или лендлордом, который прощупывает спрос (или сдает) именно в этот момент. Как госстат напишет в своем "отчете"? Откроют ОЛХ, сделают выборку хотелок по некоторым критериям и выдадут - "Средняя аренды квартиры в Киеве - 1Х000 грн в месяц". И по своему они будут правы. Но какой практический смысл в такой информации, если это "средняя температура по больнице"?
якщо методика не змінюється, то вона вказує тенденцію, і це не ріст.
Жека79 написав:А так да, реклама в Ирпене адекватная
Это очень смешно. Видел борд какого то жк в Ирпене, где написано что 20 минут до центра города. Вот только наверно что то забыли указать, что это в новогоднюю ночь когда нет вообще машин, и если на педальку давить посильнее. Ну а так да, очень адекватно
Сейчас в Ирпене с доставкой своей *опы на работу в Киев очень большая *опа, сорян за тавтологию. Народ воет. Так что офисному планктону сюда лучше не ехать.
somilitark написав:Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).