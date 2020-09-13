rjkz написав:

zРадио написав: Вот куда бежать с новостью от Госстата о том, что домохозяйства сокращают потребление 95% базовых услуг и бегут покупать бабушатники в день их выставления в продажу?



Кому адресовать "вывсеврети" - Госстату, или авторам таких чудесных историй?







http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... kv20_u.xls Вот куда бежать с новостью от Госстата о том, что домохозяйства сокращают потребление 95% базовых услуг и бегут покупать бабушатники в день их выставления в продажу?Кому адресовать "вывсеврети" - Госстату, или авторам таких чудесных историй?

Я не стал-бы оперировать данными от НАШЕГО госстата как чем-то имеющим отношение к реальности. Во-первых, они оперируют только официальными данными, во-вторых, даже по определению ВВП еще несколько лет назад они использовали несколько методик, которые могли нарисовать и рост и падение, а уж по всему остальному - как сорока на хвосте принесет. В третьих, они функционируют ради функционирования, а не для результата.Да, используя одну и ту-же методику на протяжении какого-то времени, можно получить данные, по которым нарисовать график. И даже если ВДРУГ кривая этого графика будет иметь те-же очертания, которые имел-бы реальный график, то цифры будут отличаться очень существенно. Это обусловлено помимо погрешностей методик обработки данных также некачественным сбором данных, огромной тенизацией экономики в целом и доходов в частности.Простой пример, буквально вчера смотрел по зомбоящику новости. Не помню, кажется по СТБ. Сюжет о ценах аренды в Киеве. И приводят цены. При этом в сюжет включают мнение "специалиста по недвижимости" (иными словами риелтора), который озвучивает цены в лучшем случае начала года, а скорей даже пика прошлого года. Или открыли хотелки на ОЛХ. А сейчас нет такого практически, что увидел хотелку на ОЛХ, поставил такую-же цену и сдал. Потому что избыток предложения. И это сезон. А точнее - сезон не случился. И не в одном коронавирусе дело. Хотя и в нем тоже. Много настроили. Все "чистильщики обуви" ломанулись в лендлорды.Результат закономерен. Но он не на поверхности. Для того, чтобы это знать, надо или быть "профессиональным" арендатором или лендлордом, который прощупывает спрос (или сдает) именно в этот момент. Как госстат напишет в своем "отчете"? Откроют ОЛХ, сделают выборку хотелок по некоторым критериям и выдадут - "Средняя аренды квартиры в Киеве - 1Х000 грн в месяц". И по своему они будут правы. Но какой практический смысл в такой информации, если это "средняя температура по больнице"?