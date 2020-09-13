Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Я не стал-бы оперировать данными от НАШЕГО госстата как чем-то имеющим отношение к реальности. Во-первых, они оперируют только официальными данными, во-вторых, даже по определению ВВП еще несколько лет назад они использовали несколько методик, которые могли нарисовать и рост и падение, а уж по всему остальному - как сорока на хвосте принесет. В третьих, они функционируют ради функционирования, а не для результата. Да, используя одну и ту-же методику на протяжении какого-то времени, можно получить данные, по которым нарисовать график. И даже если ВДРУГ кривая этого графика будет иметь те-же очертания, которые имел-бы реальный график, то цифры будут отличаться очень существенно. Это обусловлено помимо погрешностей методик обработки данных также некачественным сбором данных, огромной тенизацией экономики в целом и доходов в частности. Простой пример, буквально вчера смотрел по зомбоящику новости. Не помню, кажется по СТБ. Сюжет о ценах аренды в Киеве. И приводят цены. При этом в сюжет включают мнение "специалиста по недвижимости" (иными словами риелтора), который озвучивает цены в лучшем случае начала года, а скорей даже пика прошлого года. Или открыли хотелки на ОЛХ. А сейчас нет такого практически, что увидел хотелку на ОЛХ, поставил такую-же цену и сдал. Потому что избыток предложения. И это сезон. А точнее - сезон не случился. И не в одном коронавирусе дело. Хотя и в нем тоже. Много настроили. Все "чистильщики обуви" ломанулись в лендлорды. Результат закономерен. Но он не на поверхности. Для того, чтобы это знать, надо или быть "профессиональным" арендатором или лендлордом, который прощупывает спрос (или сдает) именно в этот момент. Как госстат напишет в своем "отчете"? Откроют ОЛХ, сделают выборку хотелок по некоторым критериям и выдадут - "Средняя аренды квартиры в Киеве - 1Х000 грн в месяц". И по своему они будут правы. Но какой практический смысл в такой информации, если это "средняя температура по больнице"?
якщо методика не змінюється, то вона вказує тенденцію, і це не ріст.
Жека79 написав:А так да, реклама в Ирпене адекватная
Это очень смешно. Видел борд какого то жк в Ирпене, где написано что 20 минут до центра города. Вот только наверно что то забыли указать, что это в новогоднюю ночь когда нет вообще машин, и если на педальку давить посильнее. Ну а так да, очень адекватно
Сейчас в Ирпене с доставкой своей *опы на работу в Киев очень большая *опа, сорян за тавтологию. Народ воет. Так что офисному планктону сюда лучше не ехать.
somilitark написав:Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса
Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).
Інцидент стався в ЖК "Герцен Парк" у Шевченківському районі столиці.
"Один з ліфтів виробництва "Євроформат" після трьох років експлуатації почав жити своїм життям. Ще секунда і з пасажиром могло б статися щось страшне. Тепер задаємо собі питання - за що платять гроші обслуговуючій компанії ЖК?" - підписані кадри.
Жека79 написав:Только когда арендаторам рассказывают про чистый ирпенский воздух, кисельные берега и жизнь за окружной трассой то они почему то выбирают дышать продуктами сгорания. Странные какие то, да?
это их выбор. в Ирпене реклама хоть адекватная. вы ведь вряд ли пишете в объявлении про вонь от станции аэрации и мусорного завода. у вас ведь в объявлении всё замечательно: метро, инфраструктура приезжая дурилка может даже не почувствовать ничего, если при просмотре ветер будет юго-западный.
кстати, случались у вас рекламации из-за вони? задатки возвращаете?
Yuri_T. тема вони от канализации последнее время расползается, к сожалению, по разным регионам всё шире и шире. Недавно писАл, что проезжал мимо Министерского и Яскравого, так "духан" стоял зачётный, на ПОХе такой далеко не всегда. В Ирпене тоже есть места, где воздух далеко не "лесная свежесть". Например возле ЖК " Ирпенские Липки"-название то какое , проезжаю два-три раза в неделю, так через раз как минимум, нужно закрывать окна и прибавлять газу, иначе ароматы, аналогичные Бортничам, будут еще долго гулять по салону.
drevlyanin разве дело в какой-то локальной проблеме отдельно взятого участка канализации? они были всегда и везде. мне просто любопытно регулярно почитывать местных авторитетных писателей то приезжий еврей рекламирует ЖК над Бабьим Яром, то покупатель условных круш что-то про чистоту воздуха вещает, то намертво замершие комплексы КМБ активно шевелятся... хорошая ветка. позитивная