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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5282528352845285

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:29

  rjkz написав:
  zРадио написав:Вот куда бежать с новостью от Госстата о том, что домохозяйства сокращают потребление 95% базовых услуг и бегут покупать бабушатники в день их выставления в продажу?

Кому адресовать "вывсеврети" - Госстату, или авторам таких чудесных историй? :roll:

Зображення

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... kv20_u.xls


Я не стал-бы оперировать данными от НАШЕГО госстата как чем-то имеющим отношение к реальности. Во-первых, они оперируют только официальными данными, во-вторых, даже по определению ВВП еще несколько лет назад они использовали несколько методик, которые могли нарисовать и рост и падение, а уж по всему остальному - как сорока на хвосте принесет. В третьих, они функционируют ради функционирования, а не для результата.
Да, используя одну и ту-же методику на протяжении какого-то времени, можно получить данные, по которым нарисовать график. И даже если ВДРУГ кривая этого графика будет иметь те-же очертания, которые имел-бы реальный график, то цифры будут отличаться очень существенно. Это обусловлено помимо погрешностей методик обработки данных также некачественным сбором данных, огромной тенизацией экономики в целом и доходов в частности.
Простой пример, буквально вчера смотрел по зомбоящику новости. Не помню, кажется по СТБ. Сюжет о ценах аренды в Киеве. И приводят цены. При этом в сюжет включают мнение "специалиста по недвижимости" (иными словами риелтора), который озвучивает цены в лучшем случае начала года, а скорей даже пика прошлого года. Или открыли хотелки на ОЛХ. А сейчас нет такого практически, что увидел хотелку на ОЛХ, поставил такую-же цену и сдал. Потому что избыток предложения. И это сезон. А точнее - сезон не случился. И не в одном коронавирусе дело. Хотя и в нем тоже. Много настроили. Все "чистильщики обуви" ломанулись в лендлорды.
Результат закономерен. Но он не на поверхности. Для того, чтобы это знать, надо или быть "профессиональным" арендатором или лендлордом, который прощупывает спрос (или сдает) именно в этот момент. Как госстат напишет в своем "отчете"? Откроют ОЛХ, сделают выборку хотелок по некоторым критериям и выдадут - "Средняя аренды квартиры в Киеве - 1Х000 грн в месяц". И по своему они будут правы. Но какой практический смысл в такой информации, если это "средняя температура по больнице"?

якщо методика не змінюється, то вона вказує тенденцію, і це не ріст.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:33

  Natt написав:
  Жека79 написав:А так да, реклама в Ирпене адекватная :mrgreen:

Это очень смешно. Видел борд какого то жк в Ирпене, где написано что 20 минут до центра города. :mrgreen: Вот только наверно что то забыли указать, что это в новогоднюю ночь когда нет вообще машин, и если на педальку давить посильнее. Ну а так да, очень адекватно :mrgreen:

Сейчас в Ирпене с доставкой своей *опы на работу в Киев очень большая *опа, сорян за тавтологию. Народ воет. Так что офисному планктону сюда лучше не ехать.

Тому кавалірки недалеко від метро будуть рулити.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:37

  flyman написав:
  vladimir07 написав:
  somilitark написав:Так что надо что-то реалистичнее придумывать,это явно сказки венского леса :mrgreen:


Такое ощущение, что с августа есть некое движение вверх. Посмотрел 2-к сталинку без балкона полностью под ремонт. Год назад хозяин при курсАх 23-24 за доллар выставил за 50куе и она перекочевала к рылам, которые постепенно снизили до 39 куе. Так вот в начале сентября даже на этот неликвид, который не продается и то пририсовали 3куе (42куе сейчас).

З 50 на 42, це ріст?

42*28.3-50*23.3=23.6 тыс. грн. Рост.Однозначно...
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:40

  rjkz написав:И это нижний ценовой сегмент новостроев
Новобуди також здаються в оренду за "нежирною" ціною.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 19:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Інцидент стався в ЖК "Герцен Парк" у Шевченківському районі столиці.

"Один з ліфтів виробництва "Євроформат" після трьох років експлуатації почав жити своїм життям. Ще секунда і з пасажиром могло б статися щось страшне. Тепер задаємо собі питання - за що платять гроші обслуговуючій компанії ЖК?" - підписані кадри.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-lift-led-n ... 30720.html

ЗІ. ліфт виробництва "Євроформат" :!:
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:09

  Yuri_T написав:
  Жека79 написав:Только когда арендаторам рассказывают про чистый ирпенский воздух, кисельные берега и жизнь за окружной трассой то они почему то выбирают дышать продуктами сгорания. Странные какие то, да?

это их выбор.
в Ирпене реклама хоть адекватная.
вы ведь вряд ли пишете в объявлении про вонь от станции аэрации и мусорного завода.
у вас ведь в объявлении всё замечательно: метро, инфраструктура :mrgreen:
приезжая дурилка может даже не почувствовать ничего, если при просмотре ветер будет юго-западный.

кстати, случались у вас рекламации из-за вони? задатки возвращаете?


Yuri_T. тема вони от канализации последнее время расползается, к сожалению, по разным регионам всё шире и шире. Недавно писАл, что проезжал мимо Министерского и Яскравого, так "духан" стоял зачётный, на ПОХе такой далеко не всегда. В Ирпене тоже есть места, где воздух далеко не "лесная свежесть". Например возле ЖК " Ирпенские Липки"-название то какое :mrgreen:, проезжаю два-три раза в неделю, так через раз как минимум, нужно закрывать окна и прибавлять газу, иначе ароматы, аналогичные Бортничам, будут еще долго гулять по салону. :(
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 20:31

drevlyanin
разве дело в какой-то локальной проблеме отдельно взятого участка канализации?
они были всегда и везде.
мне просто любопытно регулярно почитывать местных авторитетных писателей
то приезжий еврей рекламирует ЖК над Бабьим Яром, то покупатель условных круш что-то про чистоту воздуха вещает, то намертво замершие комплексы КМБ активно шевелятся...
хорошая ветка. позитивная :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Добрый вечер,

Возможно кто то сейчас смотрит такое, и сможет порекомендовать
1к нормального размера, для жизни:
- Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Веник...
- меньше 25 этажей
- возможность доехать общественным транспортом, в идеале метро хоть и в перспективе (привет Варшавским)
- не каменные джунгли
- норм застройщик
- сдача 2021-2022
- 30-35к $

Місто Квітів уже смотрю.
Буду благодарен за рекомендации.


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splin17
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:47

  change_pm написав:
Інцидент стався в ЖК "Герцен Парк" у Шевченківському районі столиці.

"Один з ліфтів виробництва "Євроформат" після трьох років експлуатації почав жити своїм життям. Ще секунда і з пасажиром могло б статися щось страшне. Тепер задаємо собі питання - за що платять гроші обслуговуючій компанії ЖК?" - підписані кадри.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-lift-led-n ... 30720.html

ЗІ. ліфт виробництва "Євроформат" :!:

та більше схоже на продукт діяльності криволапих ойтішнегів під керівництвом бездарних піемів
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 21:55

  splin17 написав:Добрый вечер,

Возможно кто то сейчас смотрит такое, и сможет порекомендовать
1к нормального размера, для жизни:
- Шевченковский, Соломенский, Святошинский, Веник...
- меньше 25 этажей
- возможность доехать общественным транспортом, в идеале метро хоть и в перспективе (привет Варшавским)
- не каменные джунгли
- норм застройщик
- сдача 2021-2022
- 30-35к $

Місто Квітів уже смотрю.
Буду благодарен за рекомендации.


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По такой цене и нормальный застройщик-это только ДБК пожалуй, у которого на сегодня два объекта: Навигатор на Куренёвке и Ревуцкого на ПОХе. В последнем однушки вроде разобрали, но они есть у перекупов (ОЛХ, ЛУН и т.п.)
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