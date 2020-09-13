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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5283528452855286

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:23

  chizh написав:
  Frant написав:
  Natt написав:Да, было такое когда-то - смотрела квартирку на Чистяковской. Была хозяйка, рыл и еще пара типа ищущих. пара начала повышать цену, я развернулась со словами - ок, уступаю Вам пальму первенства. Вот прям было четкое ощущение, что меня пытаются развести.

Я зіткнувся з подібним "аукціоном" пару років назад.
Ціна на квартиру була озвучена і прописана на ОЛХ. Трохи нижче середньоринкової.
Коли ж я прийшов на перегляд, ріелторша заявила, що ціна занижена, не кінцева, в справедлива ціна - вища. І скільки я можу дати?
Звісно, що в мене пропав інтерес.


А я продал однушку на похе в старой 16 этажке 40 метров. Поставил 39 тысяч. Посмотрели первые ушли. Посмотрели вторые ушли. Смотрит третий. В это время звонят смотревшие вторые и говорят будем брать. Я третьего разворачиваю со словами уже берут. Он чешит затылок и говорит -"даю на 500 больше". В это время звонит первый смотрящий и говорит -"беру". Я говорю, что сейчас дают на 500 больше. Он нервничает, говорит, что смотрел первый и его тапки)))) после нескольких минут препираний, говорит 0 " даю на 1000 больше".
Никаких рыл и разводов. Рынок.
История реальная и свежая.


Вопрос адекватности цены.
Мои знакомые 1,5 года назад купили под аренду по переуступке Патриотику в ныне зависшем доме. 38 метров за 36 тысяч (или наоборот - 36 за 38 - не помню). У манагера Оркады. На старте это стоило-бы тысяч 25 или меньше. :mrgreen:
И тут вариант примерно за те-же деньги, но можно сдавать со второго дня.
Купив у Вас мои знакомые спокойно спали бы ночью и уже имели-бы минимум 6 куе возврата от инвестиции.
Поставь Вы 45 - такого ажиотажа-бы не было. Поставь 60 и вряд-ли имели хоть один просмотр.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:30

  Frant написав:
  rjkz написав:И это нижний ценовой сегмент новостроев
Новобуди також здаються в оренду за "нежирною" ціною.


Так новобудов "чистильщики обуви" накупили по самое немогу.
Такая конкуренция, что скоро начнутся "лендлордские войны".
Стенка на стенку. :mrgreen:
И это закономерно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:55

Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:00

  lejko_vit написав:Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz


БеЖи на валютную ветку, где я оставлял эту новость от первоисточника и еще вчера. А вместе с этим, изучай другие данные - OECD, IMF, WB, JPMorgan, Fitch и пр., чтобы понимать консенсус-прогноз (большинство пессимистично, в отличие от Deutsche Bank). Можешь по поиску в моих комментариях, так будет быстрее всего
zРадио
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