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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:23
chizh написав: Frant написав: Natt написав:
Да, было такое когда-то - смотрела квартирку на Чистяковской. Была хозяйка, рыл и еще пара типа ищущих. пара начала повышать цену, я развернулась со словами - ок, уступаю Вам пальму первенства. Вот прям было четкое ощущение, что меня пытаются развести.
Я зіткнувся з подібним "аукціоном" пару років назад.
Ціна на квартиру була озвучена і прописана на ОЛХ. Трохи нижче середньоринкової.
Коли ж я прийшов на перегляд, ріелторша заявила, що ціна занижена, не кінцева, в справедлива ціна - вища. І скільки я можу дати?
Звісно, що в мене пропав інтерес.
А я продал однушку на похе в старой 16 этажке 40 метров. Поставил 39 тысяч. Посмотрели первые ушли. Посмотрели вторые ушли. Смотрит третий. В это время звонят смотревшие вторые и говорят будем брать. Я третьего разворачиваю со словами уже берут. Он чешит затылок и говорит -"даю на 500 больше". В это время звонит первый смотрящий и говорит -"беру". Я говорю, что сейчас дают на 500 больше. Он нервничает, говорит, что смотрел первый и его тапки)))) после нескольких минут препираний, говорит 0 " даю на 1000 больше".
Никаких рыл и разводов. Рынок.
История реальная и свежая.
Вопрос адекватности цены.
Мои знакомые 1,5 года назад купили под аренду по переуступке Патриотику в ныне зависшем доме. 38 метров за 36 тысяч (или наоборот - 36 за 38 - не помню). У манагера Оркады. На старте это стоило-бы тысяч 25 или меньше.
И тут вариант примерно за те-же деньги, но можно сдавать со второго дня.
Купив у Вас мои знакомые спокойно спали бы ночью и уже имели-бы минимум 6 куе возврата от инвестиции.
Поставь Вы 45 - такого ажиотажа-бы не было. Поставь 60 и вряд-ли имели хоть один просмотр.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:30
Frant написав: rjkz написав:
И это нижний ценовой сегмент новостроев
Новобуди також здаються в оренду за "нежирною" ціною.
Так новобудов "чистильщики обуви" накупили по самое немогу.
Такая конкуренция, что скоро начнутся "лендлордские войны".
Стенка на стенку.
И это закономерно.
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Додано: Вів 22 вер, 2020 22:55
Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz
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Додано: Вів 22 вер, 2020 23:00
БеЖи на валютную ветку, где я оставлял эту новость от первоисточника и еще вчера. А вместе с этим, изучай другие данные - OECD, IMF, WB, JPMorgan, Fitch и пр., чтобы понимать консенсус-прогноз (большинство пессимистично, в отличие от Deutsche Bank). Можешь по поиску в моих комментариях, так будет быстрее всего
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