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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5283528452855286

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:23

  chizh написав:
  Frant написав:
  Natt написав:Да, было такое когда-то - смотрела квартирку на Чистяковской. Была хозяйка, рыл и еще пара типа ищущих. пара начала повышать цену, я развернулась со словами - ок, уступаю Вам пальму первенства. Вот прям было четкое ощущение, что меня пытаются развести.

Я зіткнувся з подібним "аукціоном" пару років назад.
Ціна на квартиру була озвучена і прописана на ОЛХ. Трохи нижче середньоринкової.
Коли ж я прийшов на перегляд, ріелторша заявила, що ціна занижена, не кінцева, в справедлива ціна - вища. І скільки я можу дати?
Звісно, що в мене пропав інтерес.


А я продал однушку на похе в старой 16 этажке 40 метров. Поставил 39 тысяч. Посмотрели первые ушли. Посмотрели вторые ушли. Смотрит третий. В это время звонят смотревшие вторые и говорят будем брать. Я третьего разворачиваю со словами уже берут. Он чешит затылок и говорит -"даю на 500 больше". В это время звонит первый смотрящий и говорит -"беру". Я говорю, что сейчас дают на 500 больше. Он нервничает, говорит, что смотрел первый и его тапки)))) после нескольких минут препираний, говорит 0 " даю на 1000 больше".
Никаких рыл и разводов. Рынок.
История реальная и свежая.


Вопрос адекватности цены.
Мои знакомые 1,5 года назад купили под аренду по переуступке Патриотику в ныне зависшем доме. 38 метров за 36 тысяч (или наоборот - 36 за 38 - не помню). У манагера Оркады. На старте это стоило-бы тысяч 25 или меньше. :mrgreen:
И тут вариант примерно за те-же деньги, но можно сдавать со второго дня.
Купив у Вас мои знакомые спокойно спали бы ночью и уже имели-бы минимум 6 куе возврата от инвестиции.
Поставь Вы 45 - такого ажиотажа-бы не было. Поставь 60 и вряд-ли имели хоть один просмотр.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:30

  Frant написав:
  rjkz написав:И это нижний ценовой сегмент новостроев
Новобуди також здаються в оренду за "нежирною" ціною.


Так новобудов "чистильщики обуви" накупили по самое немогу.
Такая конкуренция, что скоро начнутся "лендлордские войны".
Стенка на стенку. :mrgreen:
И это закономерно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 22:55

Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:00

  lejko_vit написав:Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz


БеЖи на валютную ветку, где я оставлял эту новость от первоисточника и еще вчера. А вместе с этим, изучай другие данные - OECD, IMF, WB, JPMorgan, Fitch и пр., чтобы понимать консенсус-прогноз (большинство пессимистично, в отличие от Deutsche Bank). Можешь по поиску в моих комментариях, так будет быстрее всего
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:59

  lejko_vit написав:Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz

ага, і ДБ скорочує від покращень 20% відділень
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 00:05

  flyman написав:
  lejko_vit написав:Вот куда бежать с новостью (c):
Мировая экономика приходит в норму: Deutsche Bank улучшил коронакризисный прогноз.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47874 ... yj-prognoz

ага, і ДБ скорочує від покращень 20% відділень


Кстати, не только отделения - штаб-квартиру, инвестиционное и трейдерское подразделения тоже сильно порежут. Всего минус 18 тыс рабочих мест и 7,4 млрд евро операционных расходов.

В общем, к дорожаю :mrgreen: Остальное - несущественные детали))

https://www.bbc.com/news/business-48901 ... ing%20said.
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 02:00

  flyman написав:
  change_pm написав:
Інцидент стався в ЖК "Герцен Парк" у Шевченківському районі столиці.

"Один з ліфтів виробництва "Євроформат" після трьох років експлуатації почав жити своїм життям. Ще секунда і з пасажиром могло б статися щось страшне. Тепер задаємо собі питання - за що платять гроші обслуговуючій компанії ЖК?" - підписані кадри.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/kyiv/u-kiyevi-lift-led-n ... 30720.html

ЗІ. ліфт виробництва "Євроформат" :!:

та більше схоже на продукт діяльності криволапих ойтішнегів під керівництвом бездарних піемів


Если мне не изменяет память, то во временна былинные Евроформату достался такой некислый кусок пирожка как госзаказ на изготовление дорожных знаков. Если это тот именно евроформат, то очень интересно.
rjkz
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