Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:12

хочется просто подрезюмировать: работа - ЗЛО. но необходимость есть толкает к БАБЛУ. которое, как мы знаем, побеждает зло.



единственно, что в этой аксиоме непонятно, это почему в вечной борьбе бабла и зла всегда побеждает КРЖН (или его младший брат ОКРЖН)?

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California