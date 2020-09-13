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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5312531353145315

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 22:40

  DmitryK написав:
  change_pm написав:Ніякий взагалі робітник не працює так 8 годин. Максимум 5-6 в кращому випадку.

вот именно! при этом, с учетом дороги, на эту самую работу, большинство тратит 10-12 часов в день!
поэтому, это просто преступление против себя, против своей жизни, время которой ограничено... особенно если ты айтишник, то вообще.

Кстати, буквально недавно тоже обсуждали эту тему в узком кругу. Чистое рабочее время - 3-5 часов (не только у IT-шников), все остальное - просто фтопку.
Так смысл про**рать столько времени своей жизни?

З.Ы. Бывают и дедлайны, конечно, когда е**шишь по 10-12 часов с перерывами на кофе, но тогда тем более какой смысл тратить время еще и на пробки, чтобы приехать на работу уже в состоянии варёной селедки?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:12

хочется просто подрезюмировать: работа - ЗЛО. но необходимость есть толкает к БАБЛУ. которое, как мы знаем, побеждает зло.

единственно, что в этой аксиоме непонятно, это почему в вечной борьбе бабла и зла всегда побеждает КРЖН (или его младший брат ОКРЖН)?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:18

  adeges написав:хочется просто подрезюмировать: работа - ЗЛО. но необходимость есть толкает к БАБЛУ. которое, как мы знаем, побеждает зло.

единственно, что в этой аксиоме непонятно, это почему в вечной борьбе бабла и зла всегда побеждает КРЖН (или его младший брат ОКРЖН)?

Побеждал. Время КРЖН закончилось. Пришло время АРКН - Анатолийского Рынка Курортной Недвижимости
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 23:53

  airmax78 написав:... - Анатолийского Рынка...

это в Одесской области такой есть город, Анатолийск?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:13

  adeges написав:хочется просто подрезюмировать: работа - ЗЛО. но необходимость есть толкает к БАБЛУ. которое, как мы знаем, побеждает зло.

единственно, что в этой аксиоме непонятно, это почему в вечной борьбе бабла и зла всегда побеждает КРЖН (или его младший брат ОКРЖН)?

У вас " бабло" и работа - синонимы, взаимозаменяемые понятия, это ошибка! По этому вам не понятно что то по КРЖН
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:Кстати, буквально недавно тоже обсуждали эту тему в узком кругу. Чистое рабочее время - 3-5 часов (не только у IT-шников), все остальное - просто фтопку.
Так смысл про**рать столько времени своей жизни?

З.Ы. Бывают и дедлайны, конечно, когда е**шишь по 10-12 часов с перерывами на кофе, но тогда тем более какой смысл тратить время еще и на пробки, чтобы приехать на работу уже в состоянии варёной селедки?


Имею что сказать)
Из личных и около знакомых наблюдений - в ИТ гребти сработавшейся командой существующий и знакомый проект на удалёнке очень даже норм, не скажу что производительность растёт но как минимум не просаживается.

Проблемы возникают когда нужно «изобрести велосипед», т.е. заниматься настоящим R&D, а не тем чем у нас 90% ИТ занимается, тут удаленка буксует.

Пока не соберёшься у чистой доски с командой и не порисуешь, все очень и очень со скрипом двигается, нет нужного уровня вовлечения - тот в телефон завтычил, тот на формуем курсы валют проверил и т.д., даже видео не спасает. У нас как раз был такой случай, реально продукт спасли переодические встречи оффлайн в офисе, и это было ещё в разгар лакдаунов. ИМХО - ИТ останется в оффлайне, но на уровне коворкингов - собраться по необходимости с командой, 1-2 раза в неделю максимум.


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splin17
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:35

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:... - Анатолийского Рынка...

это в Одесской области такой есть город, Анатолийск?

Юрий, мне нравятся исторические греческие названия. Тут кто-то спрашивал настойчиво о греческой недвиге - вот разумный компромисс.
Кстати, вы то сами были в этой части Турции? Там есть замечательное древнее поселение Олимпос, неплохо сохранившееся и на самом его краю, в 50 метрах от пляжа, есть надгробие с удивительной силы поэтической эпитафией. Если не были - обязательно съездите и прочитайте. Вы же любите читать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 03:31

  airmax78 написав:Второго локдауна не будет даже в Штатах, где сейчас ужасающая смертность.


Ужасающая - это какая?
Заболеваемость высокая - это да. 40 тысяч в день. При 400 млн населения. Еще чуть более месяца назад была 65 тысяч. То есть идет снижение.
В Украине 3,5 тысячи при 32 млн.
То есть цифры одного порядка.
При этом смертность снижается и давно стабилизирована.
В Украине-же, к сожалению, она растет.
Worldometers в помощь.
А вот то, что будет объявлено о новой волне со дня на день - вполне может быть. Но пока идет дискуссия как о вероятности данного события так и о реальной подоплеке. И это на фоне снижения суточных кейсов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 03:36

  adeges написав:хочется просто подрезюмировать: работа - ЗЛО. но необходимость есть толкает к БАБЛУ. которое, как мы знаем, побеждает зло.

единственно, что в этой аксиоме непонятно, это почему в вечной борьбе бабла и зла всегда побеждает КРЖН (или его младший брат ОКРЖН)?


Труд превратил обезьяну в человека, а потом в лошадь.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 03:52

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:... - Анатолийского Рынка...

это в Одесской области такой есть город, Анатолийск?

Там мэр Семёныч))
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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