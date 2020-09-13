Додано: Суб 26 вер, 2020 00:14

Natt написав: Кстати, буквально недавно тоже обсуждали эту тему в узком кругу. Чистое рабочее время - 3-5 часов (не только у IT-шников), все остальное - просто фтопку.

Так смысл про**рать столько времени своей жизни?



З.Ы. Бывают и дедлайны, конечно, когда е**шишь по 10-12 часов с перерывами на кофе, но тогда тем более какой смысл тратить время еще и на пробки, чтобы приехать на работу уже в состоянии варёной селедки?

Имею что сказать)Из личных и около знакомых наблюдений - в ИТ гребти сработавшейся командой существующий и знакомый проект на удалёнке очень даже норм, не скажу что производительность растёт но как минимум не просаживается.Проблемы возникают когда нужно «изобрести велосипед», т.е. заниматься настоящим R&D, а не тем чем у нас 90% ИТ занимается, тут удаленка буксует.Пока не соберёшься у чистой доски с командой и не порисуешь, все очень и очень со скрипом двигается, нет нужного уровня вовлечения - тот в телефон завтычил, тот на формуем курсы валют проверил и т.д., даже видео не спасает. У нас как раз был такой случай, реально продукт спасли переодические встречи оффлайн в офисе, и это было ещё в разгар лакдаунов. ИМХО - ИТ останется в оффлайне, но на уровне коворкингов - собраться по необходимости с командой, 1-2 раза в неделю максимум.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk