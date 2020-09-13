Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Уго Босс, і костюм, мені і без карантину не був потрібен, як і 99% манюпаса. А от із переходом на віддалену роботу мати кавалірку щоб там уєдитися і зосередитися буде "маст хев" для кожного поважаючого себе пана.
Флай, я не розумію, чому ти так любиш підставлятись...
З твоїм бюджетом ти значить вдягаєшся на Шулявці? Чи там, де диван взяв?
Я ще до пандемії в 19 році задумався над тим, що нерівність в світі зростає і навряд чи наші діти зможуть собі дозволити стільки, скільки ми...
Вот наглядно - даже миллениалы остались в лузерах по сравнению со своими родителями. C зумерами будет еще хуже. А как дальше - хз, но с учетом роста продолжительности жизни вряд ли что-то кардинально поменяется. Молодежь будет спасать только БОД
В текущей ситуации, когда границы прикрыты, и доходы упали, сколько выдержит рынок по времени без такой динамиики инвестиций которая была раньше? Ведь у нас рынок не привык идти на уступки, цены ростут всегда.
Прохожий написав:смешной вы) слифф как обычно... ...
Как же диссонирует это быкующее мурло из 90-х с большинством адекватных собеседников даже на этой ветке. Вечно самоутверждающееся и достающее из штанов свою пипетку померяться с каждым встречным по любому поводу.