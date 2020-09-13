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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 53145315531653175318>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:44

  airmax78 написав:Видящий тренд в зародыше, как я понимаю, хорошо заработал на недвижке в 2015-2019м? Не? Как так? Если даже слепой айрмакс че-то там поднял.

  change_pm написав:Ну як сказати, вдало зайти в нерухомість то я зайшов, але щоб сказати, що профіт зафіксован, то не можу. Я заходив в 15-16 роках якраз.

airmax78, сподіваюсь відповідь побачив? Питання ще є? :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 10:47

  flyman написав:Уго Босс, і костюм, мені і без карантину не був потрібен, як і 99% манюпаса.
А от із переходом на віддалену роботу мати кавалірку щоб там уєдитися і зосередитися буде "маст хев" для кожного поважаючого себе пана.

Флай, я не розумію, чому ти так любиш підставлятись...

З твоїм бюджетом ти значить вдягаєшся на Шулявці? Чи там, де диван взяв?

зі. Простота гірше воровства ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:34

Заходьте до мене на гілку, обговоримо...

Я ще до пандемії в 19 році задумався над тим, що нерівність в світі зростає і навряд чи наші діти зможуть собі дозволити стільки, скільки ми...

Наразі кінець 20 року. Пандемія, падіння економик і виробництв по світу. Ми маємо добре закамуфлювану економічну кризу.

Питання, чому це відбувається?

Інвестуємо в нерухомість закордоном
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 11:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вчера на Бережанском начали выдавать ключи, оранж уже на ремонтах?
rusramzik
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 12:49

  change_pm написав:
Я ще до пандемії в 19 році задумався над тим, що нерівність в світі зростає і навряд чи наші діти зможуть собі дозволити стільки, скільки ми...


Вот наглядно - даже миллениалы остались в лузерах по сравнению со своими родителями. C зумерами будет еще хуже. А как дальше - хз, но с учетом роста продолжительности жизни вряд ли что-то кардинально поменяется. Молодежь будет спасать только БОД

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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:35

прочность рынка недвижимости

В текущей ситуации, когда границы прикрыты, и доходы упали, сколько выдержит рынок по времени без такой динамиики инвестиций которая была раньше?
Ведь у нас рынок не привык идти на уступки, цены ростут всегда.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 13:59

  Прохожий написав:смешной вы)
слифф как обычно...
...

Как же диссонирует это быкующее мурло из 90-х с большинством адекватных собеседников даже на этой ветке. Вечно самоутверждающееся и достающее из штанов свою пипетку померяться с каждым встречным по любому поводу.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 15:48

Короли киевских недостроев
https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... nnyh-domov
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 16:00

flyman
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Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 16:05

  Vadim V написав:flyman
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Прям как 6я общага Медухи на Победе напротив "Пилота"
Вдвоём в комнате можно только сдохнуть
Хоть сральник с душем свой собственный: сам нагадил - сам и мой!
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