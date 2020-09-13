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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5315531653175318>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 16:37

  барабашов написав:Вдвоём в комнате можно только сдохнуть
Хоть сральник с душем свой собственный: сам нагадил - сам и мой!

Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии https://krasnogorsk.cian.ru/sale/flat/238293248/
Natt
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:03

  Natt написав:
  барабашов написав:Вдвоём в комнате можно только сдохнуть
Хоть сральник с душем свой собственный: сам нагадил - сам и мой!

Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии https://krasnogorsk.cian.ru/sale/flat/238293248/

Маю дві суміжні кавалірки, кожна по 15м2, так що можна уєдиниться і самоізолюваться, якщо що. Плюс комірка майже на 3м2, можна консервацію складати берегині домашнього вогнища.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 26 вер, 2020 17:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:04

  Natt написав:
  барабашов написав:Вдвоём в комнате можно только сдохнуть
Хоть сральник с душем свой собственный: сам нагадил - сам и мой!

Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии https://krasnogorsk.cian.ru/sale/flat/238293248/

ЦА китайці/тайці/в"єтнамці/корейці і т.п.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:06

  flyman написав:
  Natt написав:
  барабашов написав:Вдвоём в комнате можно только сдохнуть
Хоть сральник с душем свой собственный: сам нагадил - сам и мой!

Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии https://krasnogorsk.cian.ru/sale/flat/238293248/

Маю дві суміжні кавалірки, кожна по 15м2, так що можна уєдиниться і самоізолюваться, якщо що. Плюс комірка майже на 3м2.

Ого! :shock:

а я маю дві суміжні однушки, по 38 метрів кожна 8)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:07

  change_pm написав:Ого! :shock:

а я маю дві суміжні однушки, по 38 метрів кожна 8)

А тобі нашо? Ти ж Київ не окруждаєш. А Манчестер.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:34

  flyman написав:
  change_pm написав:Ого! :shock:

а я маю дві суміжні однушки, по 38 метрів кожна 8)

А тобі нашо? Ти ж Київ не окруждаєш. А Манчестер.

Так не в Києві ж...
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 17:35

  Natt написав:
  барабашов написав:Вдвоём в комнате можно только сдохнуть
Хоть сральник с душем свой собственный: сам нагадил - сам и мой!

Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии https://krasnogorsk.cian.ru/sale/flat/238293248/

Вы искушаете Флая!
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, вы все постоянно здесь рассказываете, что цены падают.
Я сейчас продал трёшку в новострое очередную с прибылью 40%.
Вот напишите конкретно, какой новострой печерского района упал в цене? Один назовите. В любой валюте. Один. И я его куплю
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Год назад в династии у меня купили хитро$ракие двушку с ремонтом за 116 тысяч, смотрю сейчас продают за 160.
В 2018 в династии покупал однушки по 46 тыс, потом 50, потом 60. Сейчас 80 без ремонта.
Заречный. Недавно покупал двушку за 73. Сейчас 100.
beee
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 19:18

  beee написав:Ребята, вы все постоянно здесь рассказываете, что цены падают.
Я сейчас продал трёшку в новострое очередную с прибылью 40%.
Вот напишите конкретно, какой новострой печерского района упал в цене? Один назовите. В любой валюте. Один. И я его куплю

Це як, купив фінансовий дериватив?
Продав готове з документами?
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flyman
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