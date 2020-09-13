Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 26 вер, 2020 16:37
Вдвоем так себе - там сральник и душ прям в студии
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:03
Маю дві суміжні кавалірки, кожна по 15м2, так що можна уєдиниться і самоізолюваться, якщо що. Плюс комірка майже на 3м2, можна консервацію складати берегині домашнього вогнища.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 26 вер, 2020 17:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 17:04
ЦА китайці/тайці/в"єтнамці/корейці і т.п.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 17:06
Ого!
а я маю дві суміжні однушки, по 38 метрів кожна
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:07
А тобі нашо? Ти ж Київ не окруждаєш. А Манчестер.
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Додано: Суб 26 вер, 2020 17:34
Додано: Суб 26 вер, 2020 17:35
Вы искушаете Флая!
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, вы все постоянно здесь рассказываете, что цены падают.
Я сейчас продал трёшку в новострое очередную с прибылью 40%.
Вот напишите конкретно, какой новострой печерского района упал в цене? Один назовите. В любой валюте. Один. И я его куплю
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Год назад в династии у меня купили хитро$ракие двушку с ремонтом за 116 тысяч, смотрю сейчас продают за 160.
В 2018 в династии покупал однушки по 46 тыс, потом 50, потом 60. Сейчас 80 без ремонта.
Заречный. Недавно покупал двушку за 73. Сейчас 100.
Додано: Суб 26 вер, 2020 19:18
Це як, купив фінансовий дериватив?
Продав готове з документами?
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