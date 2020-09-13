Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав: Ну и дешевая ипотека - это популизм, который уже даже шмыганомисты бросили. Сколько криков было в июне, и как быстро об этом забыли уже к сентябрю... Ставки, кстати, тоже уже развернулись - растут и по депозитам, и по ипотеке. Дураков долгосрочно и дешево размещать обесценивающуюся гривну нет...
Гыыыы... на следующий год в бюджет закладывают деньги на компенсацию разницы в % между рынком и 10% годовых. Так что в следующем году вполне может заработать программа "Ипотека под 10% годовых".
beee написав:Рынок недвижимости у нас сформирован только долларах.
Есть себестоимость, есть добавочная стоимость. Есть точка входа и выхода. Рынок как рынок. Как и любой другой бизнес требует знаний, опыта, часто таланта
И? Долларовая себестоимость за год упала на 13%. Правильная точка входа - это когда дешево. Правильная точка выхода - когда дорого. К чему были ваши заметки про +40%? К тому, что дальше -40%?
Обратите внимание, что здесь мноние не понимают, что рост в прошлом - это предпосылка падения в будущем. Они воспринимают это как призыв немедленно купить, чтобы не покупать еще дороже. Поэтому всем, кто сознательно, или бессознательно пытается загнать людей в дорогой бетон (и, соответственно, опустить их на деньги), положен бааальшущий дизлайк...
подскажите кто вас загнал в бетон на Минской за 200куе и соответственно опустил на деньги?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Гыыыы... на следующий год в бюджет закладывают деньги на компенсацию разницы в % между рынком и 10% годовых. Так что в следующем году вполне может заработать программа "Ипотека под 10% годовых".
Чув дзвін, та не знаю, де він? (с)
Во-первых, это сказал Шмыгаль в период предвыборной политической агитации.
Во-вторых, он сказал, что деньги на ипотеку возьмут "от размещения облигаций", доходность которых тоже растет. Двухлетки уже никто дешевле 10,5% годовых не берет. До конца года они подорожают до 12-13%, если не выше. Про более длинные бумаги я вообще молчу.
В-третьих, пока проект Бюджета провалил даже 1-е чтение.
В-четвертых, МВФ требует сократить бюджетный дефицит, поэтому все итак немногочисленные плюшки порежут сразу после того, как завершатся выборы.
В-пятых, программу компенсации процентов по ипотеке уже запускал Азаров в 2012-м - она успешно провалилась и была закрыта в 2013-м
Прохожий написав:подскажите кто вас загнал в бетон на Минской за 200куе и соответственно опустил на деньги?
Сколько еще раз вы будете обсасывать эту глупость? Я купил квартиру после коррекции цен на 45%. Чем этот кейс похож на текущую ситуацию?
PS: да, и сдедующая коррекция цен началась спустя лишь 3 года после моей покупки, и была результатом российской агрессии. По-вашему, я должен был предугадать это в 2011-м и отказаться от покупки, продолжая арендовать???
Тут только 2 варианта - либо вы просто гоните, либо реально тупите
и кстати да, человеческая глупость бесконечна...как космос...
Хосспади, вы даже арифметикой не владеете. 200к / (100% - 45%) = 364к.
PS: да, где-то столько и стоила в 2008-м перед обвалом. Возможно, даже больше. Только не придуpивайтесь, что не помните тогдашних цен...
дружэ мий, в 2008м по этим ценникам уже ничего не продавалось, это были индексы для лохов) хосспади, за 364куе на Минской, покажите мне реального покупателя на Минской, хочу увидеть этого депилла, бгг...
не ну реально, есть две бесконечности: космос и человеческая глупость)
апд давай графили по безработице и диаграммы по увеличению нищих...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
airmax78 написав:Гыыыы... на следующий год в бюджет закладывают деньги на компенсацию разницы в % между рынком и 10% годовых. Так что в следующем году вполне может заработать программа "Ипотека под 10% годовых".
Чув дзвін, та не знаю, де він? (с)
Во-первых, это сказал Шмыгаль в период предвыборной политической агитации.
Во-вторых, он сказал, что деньги на ипотеку возьмут "от размещения облигаций", доходность которых тоже растет. Двухлетки уже никто дешевле 10,5% годовых не берет. До конца года они подорожают до 12-13%, если не выше. Про более длинные бумаги я вообще молчу.
В-третьих, пока проект Бюджета провалил даже 1-е чтение.
В-четвертых, МВФ требует сократить бюджетный дефицит, поэтому все итак немногочисленные плюшки порежут сразу после того, как завершатся выборы.
В-пятых, программу компенсации процентов по ипотеке уже запускал Азаров в 2012-м - она успешно провалилась и была закрыта в 2013-м