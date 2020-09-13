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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5317531853195320

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 184
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
34
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:11

  BIGor написав:Зображення[/url]
И это при коронокризисе, что будет при доступной даже бомжам ипотеке и открытии рынка земли? Правила Нашего Предводителя Трибеки работают!


вы в курсе, что в этом росте заложено падение гривны относительно бакса ?

добавим чтобы пипл не путался
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Прохожий написав:т.е. ваша прелесть "стоила" 300куе? когда?

и кстати да, человеческая глупость бесконечна...как космос... :mrgreen:


Хосспади, вы даже арифметикой не владеете. 200к / (100% - 45%) = 364к.

PS: да, где-то столько и стоила в 2008-м перед обвалом. Возможно, даже больше. Только не придуpивайтесь, что не помните тогдашних цен...

дружэ мий, в 2008м по этим ценникам уже ничего не продавалось, это были индексы для лохов)
хосспади, за 364куе на Минской, покажите мне реального покупателя на Минской, хочу увидеть этого депилла, бгг...

не ну реально, есть две бесконечности: космос и человеческая глупость)

апд
давай графили по безработице и диаграммы по увеличению нищих...
Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются.
Оболонь Резиденс.
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:35

Что за буза?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 56b31f19da
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:45

  airmax78 написав:Не знаю, не знаю: госы потихоньку готовятся.


Приватбанк рассчитывает, что льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/06/25/662270/

Пару тысяч то хоть выдаст по итогу? :D За 2 месяца ВСЕ банки подписали аж 400 договоров...

"По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329,2 млн грн. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение двух месяцев со дня запуска программы"
https://finance.liga.net/bank/novosti/i ... ukraintsam
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 23:56

  hxbbgaf написав:Что за буза?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 56b31f19da

В помине чел. Надо помочь Миколі.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 00:19

  hxbbgaf написав:Что за буза?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... 56b31f19da

Квартира просто супер но надо срочно деньги если не беру то в помине.чистая продажа не каких но все легально. Это очень срочно
По квадратам 48,6

Очень знакомый стиль письма ....Видать челу не хватает на закупку партии презервативов или шаров со светодиодами
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 00:51

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Тут только 2 варианта - либо вы просто гоните, либо реально тупите

думаю что старожилы ветки скажут честно что Я гоню и туплю одновременно)))

а вот что вы делаете на ветке Я так и не могу понять...

стебется с убогих рыл)
псевдокрутых и обеспеченных ... сотрудников оп
и прочих подобных)
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 02:36

      Прохожий написав:Я неоднократно писал что 2 объекта в Мираксе инвестировал, на данный момент один уже продал

    Зачем продавать то, что через год будет на 30% дороже?
    Gastarbaiter
     
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    Повідомлення Додано: Нед 27 вер, 2020 03:01

      Gastarbaiter написав:
      Прохожий написав:Я неоднократно писал что 2 объекта в Мираксе инвестировал, на данный момент один уже продал

    Зачем продавать то, что через год будет на 30% дороже?

    он не яркий.
    Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
    Yuri_T
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      #<1 ... 5317531853195320
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