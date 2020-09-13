Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
и кстати да, человеческая глупость бесконечна...как космос...
Хосспади, вы даже арифметикой не владеете. 200к / (100% - 45%) = 364к.
PS: да, где-то столько и стоила в 2008-м перед обвалом. Возможно, даже больше. Только не придуpивайтесь, что не помните тогдашних цен...
дружэ мий, в 2008м по этим ценникам уже ничего не продавалось, это были индексы для лохов) хосспади, за 364куе на Минской, покажите мне реального покупателя на Минской, хочу увидеть этого депилла, бгг...
не ну реально, есть две бесконечности: космос и человеческая глупость)
апд давай графили по безработице и диаграммы по увеличению нищих...
Я знаком с несколькими семьями которые купили на Минской по 3т за метр в этом году за готовое. И знаю ещё несколько готовых купить или в стадии покупки без ремонта в последней секции. Успешные люди кучкуются. Оболонь Резиденс.
Пару тысяч то хоть выдаст по итогу? За 2 месяца ВСЕ банки подписали аж 400 договоров...
"По программе ипотечного кредитования под 10% годовых на сегодняшний день выдано кредитов на сумму 329,2 млн грн. Около 400 семей получили новое жилье в кредит под доступную стоимость в течение двух месяцев со дня запуска программы" https://finance.liga.net/bank/novosti/i ... ukraintsam